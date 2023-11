Europaweit gelten ab Sonntag, 10. Dezember neue Fahrpläne bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch im Gebiet des Verkehrsverbunds Bodensee-Oberschwaben (Bodo) gibt es Veränderungen – unter anderem im Bodenseekreis.

Regiobusse fahren aus Wangen bis nach Friedrichshafen

Größere Änderungen stehen zwischen Friedrichshafen und Tettnang an, heißt es in einem Pressetext. Die derzeit vom Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) zwischen beiden Städten betriebene Linie 7586 werde aufgelöst. Stattdessen fahre das Unternehmen mit seinen Regiobussen der Linie 7547 aus Wangen künftig über Tettnang hinaus bis Friedrichshafen – und zwar als stündliche Schnellverbindung ohne Halt an Flughafen, Dornier-Museum und Hafenbahnhof. Künftig halten die Busse in Meckenbeuren-Lochbrücke und Friedrichshafen-Stadtmitte. Gleiches gelte für die Gegenrichtung. Das neue Angebot verspricht den Bodo-Angaben zufolge „nicht nur kürzere Fahrzeiten, sondern auch mehr Fahrplanstabilität und entspanntere Umsteigezeiten, unter anderem am Friedrichshafener Stadtbahnhof“.

Verkehr Wann wird der ÖPNV auch am Bodensee zur echten Auto-Alternative? Das könnte Sie auch interessieren

Auch aus Ravensburg geht es bis an den See

Die aus Ravensburg kommenden Regiobusse der Linie R45 fahren künftig über Tettnang hinaus bis Friedrichshafen, heißt es in dem Pressetext weiter. Sie halten an Flughafen, Dornier-Museum und Hafenbahnhof. Letzterer werde passend zu den Zeiten der Autofähre Friedrichshafen – Romanshorn angesteuert. Die bisher rund 15 Minuten Standzeit in Tettnang am Bärenplatz entfallen.

Halbstundentakt zwischen Immenstaad und Markdorf

Im Bereich Immenstaad, Markdorf, Salemertal und Deggenhausertal werden die Linien 7384 und 7396 neu organisiert – und deutlich ausgebaut, wie der Verkehrsverbund ankündigt: „Künftig fahren die Busse hier im Stundentakt, auch am Wochenende.“ Zwischen Immenstaad und Markdorf ergänzen sich beide Linien zum 30-Minuten-Takt. Ab dort verkehren beide abwechselnd weiter bis Deggenhausen (7384) und Salem Bahnhof – Beuren – Frickingen (7396). Somit ergebe sich an sieben Tagen der Woche ein halbstündliches Angebot zwischen Salem Bahnhof, Stefansfeld, Weildorf und Beuren mit Anschluss zu den Zügen.

Bodensee Statt im Viertelstundentakt legt die Fähre alle 20 Minuten ab Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus komme es im Bus- und Bahnverkehr des Bodenseekreises nur zu kleineren Fahrplananpassungen im Bereich weniger Minuten. Die saisonal bedienten Linien sollen ab dem 23. März wieder im gewohnten Umfang fahren.