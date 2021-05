Bodenseekreis vor 6 Stunden

Urteil im Prozess um Messerattacke in Meckenbeuren

Ein 31-jähriger Mann ist am Landgericht Ravensburg wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und einem Monat Haft verurteilt, weil er einen Mitbewohner in einer Asylbewerberunterkunft in Meckenbeuren mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen hat. Angeklagt war er wegen versuchten Mordes.