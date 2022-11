Bodenseekreis vor 37 Minuten

Urlaubsgefühle auch im Winter: Unsere Bäder-Übersicht mit Preisen, Zeiten und Parkmöglichkeiten

Warmes Wasser, Beach-Bar, Liegestühle: Das gibt‘s am Bodensee nicht nur im Sommer! Auch in der kalten Jahreszeit haben Schwimmbegeisterte viele Optionen, den grauen Novembertagen in wohlig warmen Bädern zu entkommen.