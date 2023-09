Bodrum ist ein widersprüchlicher Ort. Einerseits ist die Stadt auf der gleichnamigen Ägäis-Halbinsel ein beliebter Urlaubsort. Hotel grenzt an Hotel, Touristen kühlen sich im Mittelmeerwasser ab. Andererseits wurde Bodrums Strand im Jahr 2015 zum Symbol der Flüchtlingskrise: Im September jenes Jahres spülten die Wellen den leblosen Körper eines syrischen Kindes an – Alan Kurdi. Sein Bild ging um die Welt.

Die Meersburger Studentin Rana Kerdieh wollte mit ihrer Freundin, SÜDKURIER-Autorin Lena Reiner, ebendiese Widersprüchlichkeit erkunden. Deswegen verabredeten sich die beiden zum Urlaub in der Türkei. Der Plan sah vor, für ein paar Tage zu entspannen. „Zudem wollten wir herausfinden, wie die Lage von Geflüchteten vor Ort ist“, berichtet Kerdieh. Doch es kam anders.

Zunächst keine Sorge

Am Samstag, 16. September, erreichte Rana Kerdieh den Flughafen von Bodrum. „Ich landete gegen 1.40 Uhr“, erinnert sich die 25-Jährige. Zehn Minuten später stand sie bereits vor dem Schalter eines türkischen Grenzpolizisten. „Er prüfte meinen Ausweis, sagte dann, ich solle kurz auf der Seite warten.“ Kerdieh solle sich keine Sorgen machen, habe der Mann angefügt. „Dann hat er mich gebeten, ihn in sein Büro zu begleiten.“

Der Flughafen von Bodrum. Im Inneren wurde Rana Kerdieh festgehalten. | Bild: Lena Reiner

„Ich wollte nur noch raus“

Zu diesem Zeitpunkt machte sich Rana Kerdieh noch keine großen Sorgen. Die gebürtige Syrerin ist seit Juni deutsche Staatsbürgerin. Doch im Büro befragten sie drei Männer, einer von ihnen telefonierte mit einem weiteren am Telefon. „Sie sagten mir, ich solle hier im Büro bleiben.“ Für wie lange, wollte sie wissen. Bis zum nächsten Tag oder den übernächsten habe die Antwort gelautet. Es sei Wochenende, daher könne das so genau niemand wissen. Tagelang ausharren auf einer Polizeistation? „Jetzt war ich total im Stress“, erinnert sich Kerdieh. „Ich wollte nur noch raus.“

In diesem Raum hätte Rana Kerdieh womöglich über Tage warten müssen. | Bild: Rana Kerdieh

Bodensee Urlaub am Bodensee: Warum dieses Ehepaar nicht genug von der Region bekommt Das könnte Sie auch interessieren

Tagelang in Gewahrsam?

In der Zwischenzeit hatte auch ihre Freundin Lena Reiner erfahren, dass etwas nicht stimmt. „Ich war von einem anderen Auslandsaufenthalt nach Bodrum gekommen“, so Reiner. „Deswegen waren wir nicht gemeinsam unterwegs, wollten uns am Flughafen treffen.“ Gut eine Stunde seitdem Kerdieh festgehalten wurde, konnte Reiner kurz zu ihr. „Die Polizisten sagten, ich könne aus der Türkei ausreisen, wenn ich wollte.“ Doch ihre Freundin würde in Gewahrsam bleiben. Auch ein nächtlicher Anruf beim deutschen Konsulat half nicht weiter.

Lena Reiner wollte sich mit ihrer Freundin Rana Kerdieh in Bodrum treffen. Letztlich musste sie Hilfe organisieren. | Bild: Rana Kerdieh/privat

Dann musste Lena Reiner das Büro verlassen. Kerdieh: „Als sie weg war, sagten die Männer zu mir, ich würde nach Gaziantep geschickt. Das ist ein Ort nahe der Grenze Syriens.“ Dort könne sie entscheiden, ob sie zurück nach Syrien wolle – oder zurück nach Deutschland.

Für Rana Kerdieh war in diesem Moment klar: Es bestand die reale Gefahr, in den Norden jenes Landes abgeschoben zu werden, aus dem sie einst geflohen ist. Noch immer ist sie Syrerin, ihre Staatsbürgerschaft konnte sie nicht ablegen. Hinzu kommt laut Kerdieh: „Im Norden des Landes treibt die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ihr Unwesen.“ Zahlreichen Medienberichten zufolge gilt der IS zwar als angeschlagen. Doch so warnte etwa Farhad Shami, Sprecher der Demokratischen Kräfte Syriens, in der Tagesschau: „Die internationale Gemeinschaft ruht sich auf ihren Erfolgen aus.“ Besiegt sind die Fundamentalisten demnach noch nicht.

Fakten-Freitag Woher kommen die Touristen nach Baden-Württemberg? Das könnte Sie auch interessieren

Neun Stunden in Gewahrsam

Wie also sollte Rana Kerdieh eine mögliche Abschiebung verhindern? Hilfe organisierte letztlich Lena Reiner. Durch frühere Recherchen in der Türkei kennt sie Kurtuluş Baştimar. Der Jurist und Menschenrechtsaktivist organisierte eine Anwältin, die Kerdieh letztlich aus dem Gewahrsam befreite. Kerdieh: „Sie hat zu mir gesagt: Wir gehen zusammen jetzt gemeinsam raus.“ Das war gegen 11 Uhr. Nach gut neun Stunden in Polizeigewahrsam war die Meersburgerin endlich wieder frei.

Menschenrechtsverteidiger Kurtuluş Baştimar organisierte über Nacht eine Lösung. | Bild: Lena Reiner

Menschenrechtsanwalt zur Lage in der Türkei Kurtuluş Baştimar befasst seit geraumer Zeit mit der Lage Geflüchteter in der Türkei. Er sagt dem SÜDKURIER. „Die Menschen werden in der Türkei ihrer Rechte beraubt. Viele von ihnen werden, unabhängig ihres juristischen Status, nach Syrien abgeschoben.“ Dabei zwinge sie die Regierung, ein Formular zur sogenannten freiwilligen Rückkehr zu unterschreiben. Die Geflüchteten würden von vielen in der Türkei als Grund für die momentan schlechte Wirtschaftslage angesehen. Diese Gemengelange sei für Betroffene lebensgefährlich.

So entkam Rana Kerdieh nach neun Stunden dem Polizeigewahrsam. „Den Urlaub in Bodrum konnten wir vergessen“, bedauert sie. Die Freundinnen beschlossen, schleunigst die Türkei zu verlassen. „Wir schliefen eine Nacht im Hotel und setzten dann per Fähre auf die griechische Insel Kos über“, führt Kerdieh aus. Urlaubsstimmung herrscht bislang allerdings kaum. Auch die Urlaubskasse wurde ordentlich belastet: „Die verbleibenden Tage im türkischen Hotel konnten wir nicht stornieren, hinzu kommen Kosten für die Anwältin.“ Gut 1000 Euro sind so unwiederbringlich verloren.

Rana Kerdieh setzte kurz nach der Horrornacht in Bodrum per Schiff nach Griechenland über. | Bild: Lena Reiner

Würde Rana Kerdieh nochmals in die Türkei einreisen? „Auf keinen Fall“, sagt sie. „Das Land habe ich von meiner Weltkarte gestrichen.“ Aber ihre Recherche zur Situation von Geflüchteten hatte zumindest ein wenig Erfolg, wenn auch anders als erwartet. Kerdieh resümiert: „Wir haben herausgefunden, dass der Umgang mit Menschen aus Syrien alles andere als gut ist.“ Sogar dann, wenn sie deutsche Staatsbürgerinnen sind.