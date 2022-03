Touristiker rechnen mit einer weiteren starken Urlaubssaison am östlichen Bodenseeufer. Welchen Trend Vermieter von Ferienwohnungen beobachten und welche Gäste in Friedrichshafen weiterhin fehlen.

Martin Rauch hat ein Strahlen in der Stimme, wenn er an die Touristen zurückdenkt, die zu Saisonbeginn 2021 zu ihm an den Bodensee kamen: „Es war einfach überwältigend, als die erste Gäste unsere Ferienwohnungen bezogen“, erinnert er