Das Aufräumen ist nach dem Unwetter am Bodensee noch nicht zu Ende. Welchen Umfang die Schäden in den Häfen haben? Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Einsatz, das für die Wasserschutzpolizeistationen Auskunft gibt, teilt auf Nachfrage mit: „Abschließend können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Auskunft erteilen, da die Aufnahme und Registrierung der entstandenen Schäden noch mehrere Tage andauern wird.“

Boote gehen während Sturm verloren

Bislang sind im Bodenseekreis Beschädigungen im westlichen Zuständigkeitsbereich der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen bekannt. Angaben zu Zerstörungen in den Überlinger Häfen konnte die Pressestelle der Stadt Überlingen nicht bestätigen. Betreffend verloren gegangener Boote laufe die Bestandsaufnahme noch, heißt es weiter aus dem Polizeipräsidium Einsatz.

Die DLRG, Bezirk Bodenseekreis, war unter anderem am Donnerstag in Sipplingen wegen eines verlorenen Bootes im Einsatz. „Ein leckgeschlagenes Boot, welches in der Nacht nicht mehr geborgen werden konnte, wurde gestern geborgen. Das Boot wurde dafür von der Feuerwehr Sipplingen ausgepumpt und im Anschluss durch die DLRG in den Sipplinger Westhafen geschleppt. Dort konnte es mittels Kran ausgewassert werden“, berichtet Tim Karstens, Leiter Verbandskommunikation, am frühen Freitagmorgen.

Drei beschädigte Pontons sowie ein Steg seien ebenfalls durch die DLRG in den Sipplinger Westhafen geschleppt worden. Für die Beseitigung der Sturmschäden sei die DLRG erneut circa drei Stunden beschäftigt gewesen, schreibt Karstens.

Das Unwetter beschädigte ebenfalls Pontons. Sie hängen hier an der Schleppleine der DLRG. | Bild: DLRG BSK