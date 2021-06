von Helmar Grupp, Stefan Hilser, Julia Blust, Sabine Wienrich

Schwere Gewitter mit Starkregen haben zu mehr als 60 Feuerwehreinsätzen im Bodenseekreis geführt. Vor allem das nördliche Gemeindegebiet von Friedrichshafen sei am Dienstagabend von den Unwettern betroffen gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Es mussten zahlreiche Keller leergepumpt sowie überflutete Straßen gesperrt werden. Für die kommenden Tage rechnet die Feuerwehr mit weiteren Gewittern.

Hagelschauer in Hagnau

Das Unwetter hielt zahlreiche Feuerwehren im Bodenseekreis in Atem. In Hagnau ging ein schwerer Hagelschauer nieder mit Hagelkörnern so groß wie Tischtennisbälle. Laut Feuerwehr-Kommandant Paul Böttcher wurden gegen 19.48 Uhr vier Einsätze gleichzeitig gemeldet: Zwei vollgelaufene Keller, eine betroffene Tiefgarage und ein eingeschlagenes Dachfenster. Rund 20 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Video: Wolf-Dieter Guip

Feuerwehr im Dauereinsatz

In Efrizweiler war die Ortsdurchfahrt gesperrt – die Straße stand in der Senke unter Wasser, die Feuerwehr musste abpumpen.

Video: Julia Blust

Markdorfer Teilorte ebenfalls stark betroffen

Auch die östlichen Teilorte von Markdorf stark betroffen: Bis in die Nachtstunden hinein musste die Feuerwehr Markdorf zu insgesamt sechs Einsätzen ausrücken, vor allem im Gebiet rund um Riedheim. Noch bis in die späten Nachtstunden seien Einsatzkräfte mit dem großen Gerätewagen zur Unterstützung der Feuerwehr Friedrichshafen als Überlandhilfe unterwegs gewesen, so Martin Scheerer, Sprecher der Feuerwehr Markdorf.

Zu sechs Einsätzen musste die Feuerwehr Markdorf am Dienstagabend ausrücken. Noch bis in die späten Nachtstunden waren Einstzkräfte mit dem großen Gerätewagen zur Unterstützung der Feuerwehr Friedrichshafen als Überlandhilfe unterwegs. | Bild: Martin Scheerer/Feuerwehr Markdorf

„Im Blütenweg in Riedheim musste an zwei Einsatzstellen Wasser aus Kellern gepumpt werden und Räume mit Wassersaugern trockengelegt werden“, berichtet Scheerer. Gegen 20.15 Uhr musste die Markdorfer Wehr nach Hepbach ausrücken, nachdem dort Wassermassen aus einem Schacht ein landwirtschaftliches Anwesen überflutet hatte.

Auch mehrere landwirtschaftliche Betriebe in und um Markdorf wurden von dem Starkregen betroffen. | Bild: Martin Scheerer

Zwei weitere Einsätze folgten anschließend gegen 20.30 Uhr in der Efrizweiler Straße in Riedheim. Dort waren zwei Keller vollgelaufen, nachdem Wasser aus Abwasserschächten übergelaufen war. Mit Tauchpumpen und Wassersaugern sei das Wasser wieder abgepumpt worden. Gegen 22 Uhr seien die Einsätze beendet worden, so Scheerer.

In Riedheim und anderen Bereichen im östlichen Stadtgebiet hatte das Unwetter am Dienstagabend Straßen und Höfe überflutet. Die Markdorfer Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken. | Bild: Martin Scheerer/Feuerwehr Markdorf

Land unter in Appenweiler und Unterraderach

In Appenweiler, das zur Friedrichshafener Ortschaft Ettenkirch gehört, wurden mehrere Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie einige Straßenabschnitte komplett unter Wasser gesetzt.

Hochwasser in Appenweiler. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Aus einem naheliegenden Weiher floss das Hochwasser über eine Kreuzung in Appenweiler, Straße und Kreuzung wurden daher vorläufig komplett gesperrt. Vollständig unter Wasser stand auch die Buswendeplatte in Appenweiler, in deren Bereich noch zwei parkende Fahrzeuge standen, die ebenfalls bis zur Haube im Wasser standen. Gegen 24 Uhr waren in Appenweiler noch 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Friedrichshafen, Kluftern, Fischbach, Ettenkirch, Raderach und Meckenbeuren im Einsatz.

Insgesamt waren um diese Zeit noch rund 75 Einsatzkräfte mit Abpumparbeiten an den verschiedenen Einsatzorten aufgrund der Überflutungen beschäftigt.

Überschwemmung in der Gärtnerei Unterraderach | Bild: Stadt Friedrichshafen

Überlingen vom Unwetter verschont

„Wir sind von den schweren Unwettern verschont geblieben“, berichtet Feuerwehr-Sprecher Daniel Dillmann für Überlingen. Einen Unwetter-Einsatz habe es am Dienstagabend gegeben. Um 21.15 Uhr drohte der Nellenbach im Bereich der Wiestorstraße über die Ufer zu treten. Die Wehr räumte einen Rechen am Bachlauf frei, so dass das Wasser wieder weiterfließen konnte. Bei einem Unwetter im Mai 2019 war es in diesem Bereich zu großen Überschwemmungen gekommen.

Land unter in Appenweiler. SÜDKURIER-Leserin Anna Wieland schickte uns dieses Foto. | Bild: Anna Wieland

Vergängliche Schönheit mit zerstörerischer Kraft: Hagelkörner, die in Appenweiler niedergegangen sind. | Bild: Anna Wieland

Hagelschauer in Friedrichshafen-Kluftern. Auch hier gab es Hagel mit etwa 15 Millimetern Durchmesser, wie dieses Foto zeigt. | Bild: Christian Burkhart