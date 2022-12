von den Südkurier-Autoren

(Un-)modisch gegen die Quagga-Muschel

Vielleicht werden Badeschuhe dank Cian Hartung zum Trend 2023. | Bild: Selfie

Dieses Jahr gab es wieder einen richtigen Hitzesommer. Alle waren begeistert und badeten im Bodensee. Alle Badegäste? Nein! Einige von ihnen, beispielsweise in Sipplingen, schnitten sich in Ufernähe die Füße auf. Der Sündenbock war bald gefunden: die Quagga-Muschel. Das unbeugsame Tier ist bei uns am See heimisch geworden und sorgt regelmäßig für Ärger. Es bringt das Ökosystem durcheinander, klebt sich ein Stegpfähle, erschwert die Wasserversorgung und lauert nun auch den zarten Sohlen von Badegästen und Touristen auf. Damit hat sich die Muschel noch mehr Feinde gemacht. Daher wünsche Ihnen, liebe Leser, gesunde Füße und einen angenehmen Badesommer, mit schönen Stunden am See – ganz ohne Verletzung. Und sollten Sie Angst vor den Schnittwunden durch die Quagga-Muschel haben, kaufen Sie sich Wasserschuhe – auch wenn diese unglaublich uncool aussehen. (cfh)

Per Christkind-Flügel in den Supermarkt?

In die Garage von Benjamin Schmidt passt leider kein Zeppelin. | Bild: Selfie

Die Verkehrsanbindung des Christkinds ist ideal: Es kommt zur Arbeit geflogen. Davon können wir am Bodensee nur träumen. Zeppeline sind zu sperrig für den Privatgebrauch. Die Lufthansa steuert weder Überlingen noch Meersburg an – und auch das Angebot am Boden ist nicht toll. Die Bahn kommt gern zu spät, auf der B 31 staut sich der Verkehr – und die Bootsliegeplätze am See reichen nicht für alle. Deswegen, liebe Leser, wünsche ich Ihnen gute Nerven. Mit etwas Willen sehen Sie in unserem Verkehrs-Wirrwarr die Gelegenheit, innerlich zu wachsen. Ruhe zu finden im täglichen Warten, Hupen und zu spät Kommen. Und wer weiß: Vielleicht schießt Ihnen das Christkind ja Geld für ein (E-)Fahrrad zu? Dann rollen sie elegant auf dem Weg zur Arbeit, zur Kita oder dem Supermarkt – und bleiben nebenbei topfit. (bsc)

Maskenfreie Schönheit in Parks

Stefan Hilser freut sich über Fortschritte des vergangenen Jahres | Bild: Selfie

Man vergisst so schnell. 2022 war das Jahr, in dem die Masken fielen. Ab April durfte man wieder ohne Mund-Nasen-Abdeckung zum Einkaufen. Erst fühlte es sich komisch an, seltsam berührend, wenn man Leuten begegnete, deren Gesichter bislang nur halb zu sehen waren. Und noch etwas ist wieder vollständig: Überlingen! 2022 öffneten vier Parks, die vor der Gartenschau nicht existierten, oder über Jahre nicht mehr öffentlich und kostenlos zugänglich gewesen sind. Schon wieder vergessen? Uferpark, Villengarten, Menzingergärten, Rosenobelgarten heißen sie. Die Stadt wurde grün radikal aufgehübscht, bietet neue Flächen zum Baden und Spazierengehen. Es fühlt sich schon wieder ganz normal an, weil man schnell vergisst, wie‘s zuvor gewesen ist. Deshalb wünsche ich Ihnen für 2023 eine Art Einmachglas für die schönen Dinge des Jahres. (shi)

Kinder zurück in den Fokus

Sabine Wienrich rückt Kinder in den Fokus, hier ihre Tochter. | Bild: Selfie

Weihnachten ist das Fest der Familie. Für Eltern war 2022 kein besonders gutes Jahr. Personalnot in Kitas, Unterrichtsausfall an Schulen und jetzt noch überfüllte Kinderkliniken, weil das System der Kinder- und Jugendmedizin kaputtgespart wurde. Wie schon während der Pandemie fangen Eltern alles alleine auf, Entlastung gibt es seitens der Regierung keine. Im Gegenteil: Kanzler Olaf Scholz will, dass Mütter mehr arbeiten. Daran ist nichts Falsches, allerdings muss der Staat sich dann auch an seine Pflichtaufgaben halten und (gute!) Bildung und Betreuung gewährleisten und Kindern bestmöglichste medizinische Versorgung bieten. Liebe Eltern kleiner Kinder (oder soll ich besser sagen: Mütter?), die ihr wahrscheinlich völlig groggy unterm Tannenbaum liegt: Ich wünsche uns allen, dass die Interessen der Kinder, Jugendlichen und Familien auf allen Ebenen 2023 endlich in den Fokus rücken! (sab)

Charmantes Knöllchen

Katy Cuko nimmt sich vor, öfter mal zu loben. | Bild: Selfie

Weihnachtseinkäufe in Friedrichshafen erledigt, voll bepackt zurück zum Auto. Und dann das: ein Ticket unterm Wischerblatt. Dabei lag der Parkschein gut sichtbar auf der Ablage! Innerlich kurz vor der Explosion, wollte ich den weißen Zettel gerade zerknüllen, da fiel mein Blick auf ein Weihnachtsbäumchen. Strafzettel im Christmas-Look? Was ich dann las, hätte mir fast die Sprache verschlagen. „Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben wir festgestellt, dass Ihr Parkverhalten vorbildlich ist. Hierfür möchten wir uns bei Ihnen bedanken.“ Nach Wünschen für ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch grüßen freundlich die Stadt, das Rechtsamt, ja die Bußgeldstelle. Wir Journalisten schreiben oft, was alles nicht klappt. Deshalb gilt fürs nächste Jahr: Lasst uns auch loben, tut ja ebenfalls mal gut. (kck)

Gutes Klima für uns alle

Helmar Grupp wünscht sich, dass auch Ur-Ur-Enkel schöne Weihnachten haben. | Bild: Selfie

In Markdorf ist der Klimaschutz beziehungsweise der bislang eher gemächliche Weg dorthin jetzt schon das Thema des Jahres 2023: Auf allen Feldern will die Stadt ihre Anstrengungen für einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen und Umwelt verstärken, bis 2035 soll die Gehrenbergstadt dann komplett treibhausgasneutral sein. Dabei geht es nicht zuletzt auch um die Generationengerechtigkeit. Noch so ein Moderwort, aber kaum weniger wichtig. Schließlich wollen wir alle unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Welt hinterlassen und keine verbrannte Erde. Anders sieht es gegenwärtig mit dem politischen Klima aus. Das wiederum hängt gerade schief, weil die Stadt sich finanziell überhoben hat, weil natürlich niemand vor drei, vier Jahren die heutigen Folgen von Corona, Krieg, Inflation und Energiekostenexplosionen vorhersehen konnte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen im nächsten Jahr ein gutes Klima! Politisch und physikalisch. (gup)