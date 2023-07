Anstrengend, undankbar, eintönig, stinkend? Der Beruf des Müllwerkers ist nicht hoch angesehen. Doch wenn es niemanden gäbe, der unseren Dreck wegräumt, hätten wir ein Problem. Zeit also, sich den Job einmal näher anzusehen.

Bei Sommerhitze war Stefan Hilser mit zwei Kollegen in Immenstaad im Bodenseekreis unterwegs, um acht Stunden lang blaue Tonnen einzusammeln und zu leeren. Dabei traf er auf zwei Männer, die ihren Job gerne und gewissenhaft ausfüllen. Im Video erklären Raphael Wunn und Andreas Werne, was sie bei ihrer Arbeit empfinden.

Bodenseekreis Müllwerker erfüllen für uns einen unverzichtbaren Knochenjob

Ihr Arbeitgeber ist die Entsorgungsfirma Alba Süd, in deren Niederlassung in Friedrichshafen 29 Personen beschäftigt sind, Lader und Fahrer. In einer ergänzenden Reportage gibt es noch mehr Hintergründe, und erfährt man auch, was ein Müllwerker verdient.