Insgesamt 16.884 Mal (2021: 16.518) hat es auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg im vergangenen Jahr gekracht. Das geht aus dem nun veröffentlichten Verkehrsunfallbericht hervor. Nach einem pandemiebedingten Tiefststand im Jahr 2020 sind die Unfallzahlen zum zweiten Mal in Folge gestiegen, die Gesamtunfallzahl liegt ziemlich genau im Schnitt der Jahre 2018 bis 2020 (16883).

Die Zahlen der Unfälle mit Verletzten liegen im Bodenseekreis sowie den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen sogar noch unter jenen der Vor-Corona-Zeit, teilt die Polizei mit. 2378 Menschen (2133) erlitten bei Verkehrsunfällen in der Region leichte Verletzungen, 490 (461) schwere. 31 Unfallbeteiligte kamen im vergangenen Jahr bei Unfällen ums Leben, 2021 waren es 39.

Mit 27 Prozent deutlich angestiegen ist laut Polizei die Zahl an Verkehrsunfällen, die unter Alkoholeinwirkung verursacht wurden. „So viele unter Alkoholeinfluss verursachte Fälle (309) hatten wir in den letzten zehn Jahren nicht“, wird Stürmer in dem Pressetext zitiert. Die häufigste Ursache bei Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten und Getöteten: überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit. „Leider müssen wir hier zudem eine deutliche Zunahme der Unfallursachen Verkehrstüchtigkeit und Überholen feststellen“, so der Polizeipräsident bei der Analyse der Zahlen.

Nachdem die Zahl der Motorradunfälle 2021 aufgrund des häufig schlechten Wetters um knapp ein Viertel zurückgegangen war, gab es 2022 wieder deutlich mehr. An insgesamt 347 Unfällen (2021: 270) im Präsidiumsbereich waren Motorradfahrer beteiligt.

Auch Fahrradunfälle gab es im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich mehr: 950 (812). Insgesamt betrachtet ähneln die Zahlen von 2022 der Polizei zufolge jenen aus dem Jahr 2020, mit einer Ausnahme: Im vergangenen Jahr waren an 39 Prozent der Unfälle mit Fahrrädern Pedelecfahrer beteiligt (2020: 30,6 Prozent). Da gut ein Drittel der Fahrradunfälle auf einen selbstverschuldeten Sturz zurückzuführen seien, appelliert der Polizeichef: „Wer ein Pedelec führt, sollte sein Zweirad beherrschen sowie den Fahrstil an die eigenen Fähigkeiten und die Reaktionsfähigkeit anpassen.“