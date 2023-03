Ein Autofahrer hat am Samstagmittag bei der Grenzbrücke in Zech einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 35-Jährige von Hörbranz in Richtung Lindau unterwegs und bekam im Bereich des Grenzübergangs einen Krampf im rechten Fuß. Dadurch verklemmte sich dieser zwischen den Pedalen und der Wagen beschleunigte sich.

Der 35–Jährige habe noch versucht, dem vor ihm fahrenden Auto auszuweichen, fuhr jedoch in dessen rechte Fahrzeugseite, heißt es weiter. Danach prallte er gegen ein weiteres Fahrzeug, dadurch drehte sich sein Auto und wurde in die Baustelle an der Grenzbrücke geschleudert. Er musste aus seinem Wagen geschnitten werden. Bei dem Unfall wurden laut Polizei insgesamt fünf Menschen verletzt. Der an den drei beteiligten Fahrzeugen entstandene Schaden sei erheblich.