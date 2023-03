Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstag um 6.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Hagnau ein Auto gegen einen Lastwagen gestoßen. Das Auto war, aus Friedrichshafen kommend, in Richtung Überlingen unterwegs. Eine Person im Auto wurde nach Angaben der Polizei verletzt. Auch der Fahrer des Lastwagens sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

Staus in beide Richtungen

Der Unfall passierte mitten im Berufsverkehr. Es bildeten Staus in beide Richtungen, die B31 war im Bereich der Ortsdurchfahrt von Hagnau voll gesperrt. Die Unfallstelle sei aber „relativ schnell geräumt worden“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Der beschädigte Lastwagen sei auf einem nahe gelegenen Parkplatz abgestellt worden, so dass der Verkehr um 7.35 Uhr wieder freigegeben worden sei.

Der beschädigte Lastwagen wurde auf einem Parkplatz abgestellt, so dass die Vollsperrung nach gut einer Stunde aufgehoben wurde. | Bild: Lippisch, Mona

Das Auto wurde gegen 8.30 Uhr abgeschleppt. Mindestens bis zu dieser Zeit hatten sich lange Staus zwischen Stetten und Kirchberg bei Immenstaad gebildet und es ging nur stockend voran.