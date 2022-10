Vier Fahrzeuge waren am Sonntagmittag gegen 13 Uhr in einen Verkehrsunfall auf der B 31 verwickelt. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, hatte ein Autofahrer an der B-31-Auffahrt bei Oberdorf ein Stoppschild nicht beachtet und war auf die Bundesstraße gefahren. Der Fahrer eines aus Richtung Friedrichshafen kommenden Fahrzeugs musste daraufhin eine Vollbremsung einlegen, wich nach links aus und touchierte dabei zwei Autos auf der Gegenfahrspur.

Nach derzeitigen Erkenntnisse sei bei dem Unfall niemand verletzt worden, so ein Sprecher der Polizei. Eine schwangere Frau sei vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird mit 32.000 Euro beziffert. Auf der Bundesstraße kam es zu Staus. In beiden Fahrtrichtungen wurde die Strecke inzwischen wieder freigegeben.