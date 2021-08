Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jährige Autofahrer die B 31 aus Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen, als er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abkam, teilt die Polizei mit. Beim Gegenlenken im Grünstreifen geriet der Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einem in der Pannenbucht stehenden Lastwagen.

Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach Polizeiangaben musste er von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Der 23-Jährige schwebt in Lebensgefahr, so die Polizei am Donnerstagmorgen.

Kressbronn Gefährliches Überholmanöver auf der B 31: Polizei sucht Zeugen

Zur Bergung und Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 4.20 Uhr voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen mit rund 13.000 Euro beziffert.