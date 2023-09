Unmittelbar vor Abfahrt eines Regionalzugs am Bahnhof in Meckenbeuren hat ein Unbekannter am Freitag eine Scheibe der vorderen Tür des Zuges eingetreten. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen, wie sie am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Kurz vor Anfahrt der Regionalbahn 91 in Meckenbeuren Richtung Friedrichshafen soll ein unbekannter Mann am 8. September gegen 20.30 Uhr vom Bahnsteig aus mehrfach gegen die Scheibe der Tür des ersten Triebwagens getreten haben. Das Glas zersplitterte, die Scherben fielen in den Zug. Die Türen waren bereits verriegelt, weil der Zug abfahrbereit war. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei mitteilt.

Polizei sucht nach unbekanntem Mann

Der Mann flüchtete unmittelbar nach dem Vorfall. Die Bundespolizei sucht den Unbekannten, der etwa 25 bis 40 Jahre alt sein soll und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hat schwarze Haare, zum Tatzeitpunkt hatte er einen Vollbart und trug ein schwarzes Oberteil.

Bodenseekreis Scheitert der Schienenausbau am Streit über die Beteiligung der Kommunen am Bodensee? Das könnte Sie auch interessieren

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Hinweise auf die Tat oder dem Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter 07531 12880 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Bundespolizei auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 entgegen.