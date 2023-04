In unangemessener und strafbarer Weise soll sich ein unbekannter Mann am Dienstag, 28. März in einem Verstärkerbus der Linie 226 an der Haltestelle Untereschach in Ravensburg einem Kind genähert haben. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten um Hinweise von Fahrgästen, auch Kindern, die an diesem Tag den Bus der Linie 226 ab der Haltestelle Manzenbergschule in Tettnang Richtung Liebenau und Meckenbeuren (Abfahrtszeit 17.12 Uhr) nutzten.

Uhldingen-Mühlhofen Unbekannte Männer suchten Kontakt zu Kindern – Polizei hat noch keine Hinweise Das könnte Sie auch interessieren

Der Aufruf richtet sich auch an Passanten, die insbesondere gegen 17.30 Uhr an der Haltestelle Untereschach oder zwischen etwa 17.30 und 17.45 Uhr an der Haltestelle Meckenbeuren-Bahnhof entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Als Zeuge wird auch ein Mann gesucht, der eine Gehbehinderung hat und sich oft im Bereich der Haltestelle Meckenbeuren-Bahnhof aufhalten soll. Sie alle werden gebeten, sich unter Telefon 0751 8034444 bei der Polizei zu melden.