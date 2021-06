Langenargen vor 4 Stunden

Unbekannter Mann bedroht 27-Jährige in Langenargen

Eine 27-jährige Frau ist am Montag gegen 14.15 Uhr in Langenargen von einem bislang unbekannten Mann belästigt worden. Der etwa 40 Jahre alte Mann, der mit einem weißen Kastenwagen unterwegs war, soll die Fußgängerin in der Mühlstraße unter anderem aufgefordert haben, einzusteigen.