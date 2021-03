Die Auswertungen von Videoaufzeichnungen hat nach Angaben der Polizei ergeben, dass sich der erste Vorfall am 13. März um etwa 23 Uhr in Fischbach ereignet hat. Im Zeitraum vom 13. bis zum 21. März kam es zu weiteren Diebstählen in Meersburg. Hier entwendeten die Täter auf dem Gelände des Yachtclubs vier Außenbordmotoren und diverses Werkzeug.

Im Bereich des Seglerhafens meldete bislang ein Bootseigentümer den Diebstahl seines Außenbordmotors, schreibt die Polizei weiter. Hinweise von Zeugen nimmt die Wasserschutzpolizeistation Überlingen unter der Telefonnummer 0 75 51/94 95 90 entgegen.