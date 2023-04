Der Schaden, der einem Winzer am Bodensee entstanden ist, ist groß: 150.000 Euro. Unbekannte haben in Nonnenhorn vergangene Woche Weinreben von einem Feld in der Sonnenbichlstraße gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich einer Polizeimeldung zufolge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Der Geschädigte, ein 29-Jähriger Winzer, erstattete am Sonntagvormittag Strafanzeige. 50 frisch eingepflanzte Weinreben seien ihm aus dem Feld entwendet worden. Die Polizeiinspektion Lindau bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 08382 9100 zu melden.