Ganz zufrieden ist Jürgen Legner nicht. Der Friedrichshafener hat sich mit anderen Kritikern gegen ein städtisches Vorhaben gewehrt: Die Renaturierung des Ufers am Strandbad Friedrichshafen. Neben weiteren Maßnahmen sollen Betonstufen, die derzeit ins Wasser führen, abgerissen werden. Grund hierfür sind Vorgaben des Wasserschutzes. Diese regeln – verkürzt ausgedrückt: Dort, wo eine Renaturierung bei Baumaßnahmen möglich ist, sollte dies auch geschehen.

Nicht auf alle Ideen reagiert

„Wir haben der Verwaltung mitgeteilt, dass wir die Stufen erhalten möchten“, berichtet Legner. Er ist zum Treffen mit dem SÜDKURIER zum Gondelhafen in Friedrichshafen gekommen. Warum dieser Ort? Dazu später mehr. Zunächst räumt der 61-Jährige ein: „Auf einen Teil unserer Forderungen ist die Stadt dann auch eingegangen.“ So sei etwa verhindert worden, dass am Strandbad alte Bäume versetzt werden. Die Kritiker befürchteten, die Gewächse könnten das nicht überleben. „Doch auf alle Anregung hat man im Rathaus nicht reagiert.“

Die Stufen am Strandbad sollen einer renaturierten Alternative weichen. Auf dem Bild zu sehen ist eine Versammlung von Kritikern, die sich im Juni von Gemeinderätin Christine Heimpel (Grüne) das Vorhaben erklären lassen. | Bild: Benjamin Schmidt (Archiv)

Die Verwaltung hat sich etwas bewegt. Eine geplante zweireihige Sitzstufe wurde etwa verlängert und soll künftig in Summe 220 Meter Sitzfläche bieten. Auch fünf Treppenanlagen mit Geländer soll es nun geben, die geradlinig zum Strand führen. Ursprünglich, so schreibt Stadtsprecherin Monika Blank, sollten die Stufen versetzt liegen. Auf eine entsprechende Anregung der Bürger sei eingegangen worden. Ebenso wie auf den Wunsch, dass Handläufe für Menschen mit eingeschränkter Mobilität tiefer ins Wasser führen sollten. Die drei Bäume beim Kiosk, um die die Besucher sich sorgten, werden nicht versetzt. Insgesamt werden sieben bis zehn Bäume zusätzlich gepflanzt. Was allerdings bleibt: Die Betonstufen am Strand werden abgerissen.

Vorhaben im Strandbad Im Februar 2023 votierten die Mitglieder des Häfler Gemeinderats mehrheitlich für das etwa zwei Millionen teure Projekt, das im Winter und Frühling 2024 umgesetzt werden soll. Unstrittig ist dabei die Notwendigkeit einer Sanierung. Die beliebte Badeanlage weise einige gravierende Mängel auf, ist in der Beschlussbegründung des Rats zu lesen. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Die im Wassergesetz verankerte Forderung nach mehr Naturnähe legt den Abbruch der bisherigen Befestigung nahe. Oder wie es Klaus Ruff vom Landratsamt bei einem Besuch vor Ort formulierte: „Dort, wo man renaturieren kann, muss man auch.“

Mauschelei bei Projekten?

Genau das ist der Grund für Jürgen Legners Unzufriedenheit. Denn er wittert Mauschelei. „Die Stufen im Bad werden abgerissen, damit hier am Uferpark gebaut werden kann.“ Wie kommt er darauf? „Das“, so Legner, „kann jeder in der entsprechenden Vorlage des Gemeinderats nachlesen.“ Und tatsächlich: In einer entsprechenden Sitzungsvorlage vom 11. Januar 2023 steht: „Für Eingriffe in die Flachwasserzone des Bodensees, wie beispielsweise für die vorgesehenen Treppenanlagen des Uferparks, benötigt es nach Wasserrecht einen adäquaten Ausgleich in Form von Uferrenaturierungen andernorts am Bodensee. Die Renaturierung des Strandbads stellt eine hervorragende Ausgleichsmaßnahme dar, um diese Eingriffe auszugleichen.“

Mehr Zugang zum Ufer, viele Sitzgelegenheiten und natürlich auch ein neuer Bodenbelag: So oder ähnlich könnte es künftig am Häfler Ufer aussehen. | Bild: K1 Landschaftsarchitekten

Neben den Baumaßnahmen am Strandbad stehen auch am Häfler Ufer, darunter am Gondelhafen, Arbeiten an. Im Juli votierte der Gemeinderat mehrheitlich dafür, einen Bebauungsplan für die Uferpromenade aufzustellen. Die marode Meile soll renoviert und aufgehübscht werden. Bereits vor Jahren stellten Landschaftsarchitekten Pläne für das Areal vor. Allerdings wurde das Projekt immer umfänglicher und bislang nicht umgesetzt. Nun also ein neuer Anlauf. Doch für Teile des Vorhabens, etwa für die Sitzstufen am Ufer und die neue Mole am Gondelhafen, bräuchte es möglicherweise Ausgleichsflächen. Etwa die vom Strandbad?

„Kein kausaler Zusammenhang“

Jürgen Legner sagt, seit gut einem Monat habe er wiederholt beim Landratsamt in der Angelegenheit angefragt. Auch der SÜDKURIER erhielt bis Redaktionsschluss keine Antwort. Im Rathaus reagiert Stadtsprecherin Monika Blank auf Anfrage und schreibt: „Es gibt keine inhaltliche Herleitung und Verknüpfung zwischen Strandbad und Uferpark.“ Weiter führt sie aus: „Die wasserrechtliche Situation im Strandbad ist auch nicht unmittelbar vergleichbar mit dem Uferpark.“

Gleichwohl räumt sie ein: „Richtig ist jedoch, dass die im Strandbad geplante Maßnahme als wasserrechtlicher Ausgleich für die geplanten Sitzstufen im Uferpark verwendet werden kann.“ Der Zusammenhang sei jedoch nicht kausal: „Die Renaturierung des Strandbades könnte auch als Ausgleich für andere Maßnahmen im Uferbereich in Friedrichshafen verwendet werden, zum Beispiel für notwendige Maßnahmen zur Wärmegewinnung am See.“

Finale Planung steht noch nicht fest

So viel stimmt daher auf jeden Fall: Die Renaturierung des Strandbads gibt der Stadt Handlungsspielräume für andere Maßnahmen. Allerdings steht in Sachen Uferpark die finale Planung noch nicht fest.

So konnte die neue Mole am Gondelhafen aussehen – zumindest Plänen aus dem Jahr 2019 zufolge. Auch Sitzstufen sind geplant. | Bild: K1 Landschaftsarchitekten

Ob und inwiefern also Ausgleichsmaßnahmen möglich werden, müssen die Verantwortlichen im Rathaus noch mit den zuständigen Behörden, etwa dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium Tübingen, klären. Jürgen Legner findet: „Egal, welche Entscheidung in Sachen Uferpark gefällt wird: Beim Strandbad wurden bis dahin Tatsachen geschaffen.“ Es bleibt nur zu hoffen, dass sich dann der Großteil der Badegäste über das neue Areal am Strandbad freut.