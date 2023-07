Es ist wieder soweit: Das Uferfest in Langenargen findet wieder statt. Dieses Mal heißt es allerdings Festufer Arguna. Grund dafür ist das 1250. Jubiläum der Gemeinde, die im Jahr 733 das erste Mal unter dem Namen Arguna erwähnt wurde. Anlässlich des Jubiläums haben die Verantwortlichen dieses Jahr auch das Programm erweitert.

Festabzeichen kostet 6 Euro

Eine erste Veränderung zeigt sich bereits an den Ständen. Eine Neuordnung mancher Stände ermöglicht eine freie Sicht auf den See und die Berge. Bei schlechtem Wetter bieten zwei große Festzelte einen trockenen Platz. Das Festabzeichen kostet 6 Euro.

Erstmals gibt es nach Angaben der Veranstalter neben den Bühnen am Uhlandplatz und am Platz der Feuerwehr eine weitere am Platz der Bürgerkappelle. Auftreten werden dort Musikvereine und Bands aus der Umgebung. Eine Besonderheit ist die SWR3-Party, die am Freitag ab 19 Uhr auf dem Platz der Feuerwehr steigt.

Mit dem Fassanstich wird das Fest eröffnet

Wie jedes Jahr wird das Fest am Freitag, 19 Uhr, mit dem offiziellen Fassanstich eröffnet. Schon ab dem Vormittag findet das jährliche Fallschirmspringen der Bundeswehr statt. Die Aktionswiesen für Kinder und Jugendliche sind bereits ab 14 Uhr beziehungsweise 12.30 Uhr geöffnet.

Der Samstag beginnt mit dem Kinderflohmarkt ab 8 Uhr und dem Frühschoppenkonzert ab 11 Uhr. Neu im Programm ist dieses Jahr eine „SUP & Grill“-Aktion der Interboot am Samstag. Von 12 bis 17 Uhr können sich Besucher mit ihren Stand-up-Paddlebords eine Grillwurst und ein Getränk am Interboot-Floß auf dem See abholen. Den Höhepunkt des Uferfests bilden wie immer der Gondelkorso um 21.45 Uhr und das beliebte Klangfeuerwerk um 22.15 Uhr.

Beim Fischerstechen messen sich die Teams auf dem See. | Bild: Veranstalter

Ein weiterer Höhepunkt ist der historische Festumzug am Sonntag um 13.30 Uhr. An diesem nehmen mehr als 40 Vereine, Schulen und Kindergärten teil. Zuvor findet im Anschuss an den ökumenischen Gottesdienst ein offizieller Festakt zum 1250. Jubiläum um 10 Uhr statt. Um 11.30 Uhr und um 15.30 Uhr können Besucher am Sonntag eine Wasserskishow auf dem See erleben. Das traditionelle Fischerstechen beginnt um 17.30 Uhr im Gondelhafen.

Musikalischer Ausklang des Fests

Der Montag bietet insbesondere für Kinder ab 11 Uhr ein Programm auf der Aktionswiese und ab 12 Uhr auf dem Uhlandplatz. Den Abschluss des Uferfests bildet der musikalische Ausklang mit Jahrgängertreffen um 19 Uhr.