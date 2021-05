Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Ab Montag bleiben die Schulen im Bodenseekreis geschlossen – aber auf welcher Datenbasis?

Nachdem die Überlinger Rektoren bereits am Freitagabend verkündet hatten, dass die Schulen am Montag schließen, zogen die Häfler Schulleiter am Samstagvormittag nach. Inzwischen stellt auch das Landratsamt eine Überschreitung der 165er-Marke an drei Tagen in Folge offiziell fest und verweist auf die Daten des Robert-Koch-Instituts. Doch geben die Zahlen das wirklich her?