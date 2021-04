Überlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Überlingens Schulen am Montag geschlossen: Rektoren treffen klare Entscheidung

In dem ganzen behördlichen Chaos um die Inzidenzwerte haben sich die Schulleiter in Überlingen am Freitag darauf verständigt, in jedem Fall am Montag auf Fernunterricht umzustellen. Das Kultusministerium gebe ihnen das Recht dazu, teilen sie mit. Unterdessen meldete auch das Landesgesundheitsamt mittlerweile einen Wert von über 165 für Freitag. Es ist davon auszugehen, dass auch die anderen Schulen im Bodenseekreis am Montag geschlossen sind.