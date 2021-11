Er verkaufte online Dinge, die ihm entweder nicht gehörten oder von denen er sich gar nicht trennen wollte – hauptsächlich nicht existierende Handys und Tablets. Er nutzte beim Bezahldienst Paypal die – gebühren-, aber auch Käuferschutz-freie – Funktion „Geld an Familie und Freunde senden“ oder ließ sich den Kaufpreis auf das Konto der Mutter, der Tante oder eines Kumpel überweisen. Er bestellte Uhren und Hosen im Versandhandel auf den Namen der Nachbarn, von denen er wusste, dass sie einen Ablagevertrag mit dem Zustelldienst haben, holte sie dann ab und verkaufte sie sofort wieder im Internet.

Angeklagter räumt Taten vor Gericht ein

Der heute 33-Jährige hat nie einen Führerschein gemacht, wurde aber regelmäßig hinterm Steuer erwischt. Frauenbekanntschaften endeten oft damit, dass er Bankordner nach PINs durchsuchte, um dann mit Kredit- oder Bankkarten der Frauen einkaufen zu gehen oder Geld am Automaten abzuheben. Dabei gab sich der Mann, der sich am Dienstag unter anderem wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs am Amtsgericht Tettnang zu verantworten hatte, nicht einmal Mühe, unerkannt zu bleiben. Er blickte sogar direkt in die Überwachungskameras. Auch vor Gericht räumte der Angeklagte alle Taten bereitwillig ein.

Seine bisherige Lebensgeschichte stellte sich während der Verhandlung so dar: Im Alter von zwölf Jahren war er ins Kinderheim gekommen, weil die alleinerziehende Mutter mit ihm überfordert war. Mit 15 Jahren flog er dort wieder raus, weil er kiffte und Hanfpflänzchen unterm Bett zog, mit 17 Jahren dealte er gemeinsam mit der Mutter. „Zuhause gab es immer irgendwelche Drogen“, so der 33-Jährige. Im Alter von 18 Jahren wurde er Vater einer Tochter, zu der er aber keinen Kontakt hat. Den Hauptschulabschluss schaffte er, eine Ausbildung brach er aber bald ab. Den Unterhalt für sein Kind blieb er schuldig, ebenso wie 15.000 bis 20.000 Euro aus teuren Mobilfunkverträgen.

Strafen aus anderen Verfahren noch nicht verbüßt

Die Gesamtstrafen, die Richter Max Märkle am Dienstag verhängte, beinhalten auch noch nicht verbüßte Strafen des Landgerichts Ravensburg sowie der Amtsgerichte Überlingen und Kempten. In Bewährungszeiten und angesichts eines Haftbefehls außer Vollzug war der Angeklagte bisher immer wieder erneut straffällig geworden. „Sie werden auch in Zukunft wieder Straftaten begehen, sobald sie einen Fuß in der Freiheit haben“, begründete der Richter das Urteil des Schöffengerichts, das in den meisten Punkten den Forderungen von Staatsanwalt Florian Geiger entspricht.

Pflichtverteidiger Georg Menz versuchte die Unbelehrbarkeit seines Mandanten mit dessen Drogenkonsum zu begründen und so Therapie statt Haft zu erwirken. Das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Tobias Hölz war jedoch eindeutig: Der Angeklagte sei seit Sommer 2020 drogenfrei, aber trotzdem straffällig geworden und habe gezielt gehandelt. Das Urteil, gegen das noch Einspruch eingelegt werden kann, ist noch nicht rechtskräftig.