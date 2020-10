Friedrichshafen vor 5 Stunden

Über das Praktikum zur Ausbildung: Neue Schulart AV Dual will beim Start ins Berufsleben unterstützen

Die Droste-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen bietet als erste Berufsschule im Bodenseekreis die neue Schulart AV Dual an. Hier sollen Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben unterstützen werden: Die Schüler machen zahlreiche Praktika mit dem Ziel, am Ende einen Ausbildungsvertrag zu erhalten.