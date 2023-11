Eigentlich war das Thema für die Pfahlbauten, den Affenberg und das Schloss Salem bereits erledigt. Alle drei Erlebnisziele hatten jüngst ihren endgültigen Austritt aus dem Projekt Erlebnisbus beschlossen. Als Grund gaben sie an, dass es sich bei den jetzigen Erlebnisbussen vielmehr um Ortsbusse handelt, die für Touristen keine Alternative zum Auto darstellen.

Doch jetzt scheint sich das Blatt langsam zu wenden: Zwar ist noch nichts beschlossen, doch die Fraktionen CDU und Freie Wähler haben am Dienstag im Ausschuss für Nahverkehr einen Antrag zur „Einrichtung und Finanzierung eines neuen Erlebnisbusses im 60-Minuten-Takt“ eingereicht.

Kreisrat: „Ausstieg hat uns sehr geschockt“

Diese Intervention kam für manch einen überraschend. Edgar Lamm, Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion, erklärt: „Der definitive Ausstieg der drei Erlebnisziele hat uns sehr geschockt, denn dies wäre ein enormer Rückschlag für den Tourismus in unserer Region.“ So entstand die Überlegung, dass die Fraktionen der CDU und Freien Wähler gemeinsam einen Antrag stellen – mit dem Ziel eines einzigen Erlebnisbusses im Stundentakt an sieben Tagen der Woche.

Als Begründung geben die Fraktionen im Antrag an, dass die Übernachtungsgäste mit dem EBC-Anteil an der Kurtaxe auch den touristisch bedingten ÖPNV mitfinanzieren. Demnach haben sie einen Anspruch auf möglichst schnelle Verbindungen zu den Erlebniszielen.

Konkret heißt es im Antrag: „Die Forderung der Erlebnisziele Pfahlbauten, Affenberg und Schloss Salem auf Einrichtung eines Hop-On-Hop-Off-Busses im Stundentakt, der zukünftig als neuer und einziger Erlebnisbus alle Erlebnisziele in Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen und Salem verbindet, ist nachvollziehbar. Zumal dieser Wunsch auch von der Burg Meersburg, dem Reptilienhaus sowie der Insel Mainau unterstützt wird und damit alle Erlebnisziele in den Gemeinden einbezieht.“

ÖPNV-Konzept des Landkreises Unter dem Titel „Vision 2024“ hat der Kreistag Anfang des Jahres den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) im Bodenseekreis beschlossen. In vier Stufen soll auf zahlreichen Linien bis 2024 mindestens ein Stundentakt eingerichtet werden, auch am Wochenende. Das Konzept wurde im Auftrag der RAB vom Institut für Bahntechnik erarbeitet. Den finanziellen Aufwand für die Einführung beziffert die Kreisverwaltung auf fünf Millionen Euro. Die jährlichen Aufwendungen nach der Umsetzung aller Maßnahmen belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro.

Neuer Erlebnisbus soll im 60-Minuten-Takt verkehren

Vorgesehen ist, dass die bisherigen Erlebnisbusse 1 und 2 durch einen einzigen neuen Erlebnisbus ersetzt werden, der während der touristischen Saison, also von der Karwoche bis Ende der Herbstferien, täglich im 60-Minuten-Takt verkehrt. Folgende Linie ist geplant: Meersburg Fährhafen – Meersburg Fähre – Unteruhldingen Hafen/Pfahlbauten – Unteruhldingen Tourist-Information (Reptilienhaus) – Oberuhldingen Marktplatz – Oberuhldingen Bahnhof – Affenberg – Schloss Salem – Salem Gemeindemitte – Salem Bahnhof – Uhldingen-Mühlhofen Sternen – Auto- und Traktormuseum – Meersburg Kirche – Meersburg Fährhafen.

Die Finanzierung soll zwar über den Kreishaushalt laufen, allerdings ohne zusätzlichen Mehraufwand. Denn die bisher eingeplanten Kosten für den Erlebnisbus 1 könnten auf den neuen Erlebnisbus übertragen werden.

Erlebnisziele begrüßen Antrag der Fraktionen

Soweit der Antrag der Fraktionen. Doch was sagen die betroffenen Erlebnisziele dazu? Gunter Schöbel von den Pfahlbauten Uhldingen-Mühlhofen bezeichnet den Antrag als „einen Schritt in die richtige Richtung“. Aus seiner Sicht sei der Ansatz von CDU und Freien Wählern praxisorientiert und „wirtschaftlich vernünftig“.

Gunter Schöbel, Leiter der Pfahlbauten in Unteruhldingen.

Wie Schöbel beschreibt, könnte der Bus in Zukunft sogar Vorbildcharakter für den gesamten Bodensee haben – sofern er als Elektrobus eingesetzt würde und eine Anbindung zur Solarfähre hätte. „Dann wäre an seiner Nachhaltigkeit für Gäste und Einheimische nichts mehr auszusetzen. Er würde das bestehende Netz sinnvoll ergänzen und helfen, den Autoverkehr zu minimieren.“

Der Meinung von Gunter Schöbel schließt sich Roland Hilgartner, Direktor des Affenbergs, an. Er betont außerdem die Wichtigkeit der darauffolgenden weiteren Schritte – insbesondere hinsichtlich einer engeren Taktung, zum Beispiel durch zwei gegenläufig fahrende Busse.

Roland Hilgartner, Direktor des Affenbergs in Salem.

Auch Birgit Rückert vom Schloss Salem begrüßt den Vorschlag der Kreistagsfraktionen. „Wichtig ist ein verlässliches Angebot, das die Attraktionen im regelmäßigen Kurs verbindet“, betont Rückert und ergänzt: „Für die Gäste ist die schnelle, direkte und unkomplizierte Anbindung zum See und zu den Ausflugszielen wichtig.“ Dann könnten die Gäste das Auto im Urlaub auch stehen lassen. Rückert ist sich sicher: „Ein solcher neuer Erlebnisbus hat durchaus Modellcharakter.“

Abstimmung in den kommenden Wochen

Wie Kreisrat Edgar Lamm ankündigt, ist die Abstimmung über den fraktionsübergreifenden Antrag für die nächste Sitzung des Nahverkehrsausschusses vorgesehen. Diese findet jedoch erst am 28. Februar 2024 statt. Sollte die Abstimmung an diesem Datum für einen Ringbus im Jahr 2024 zu spät sein, wollen die Fraktionen die Abstimmung im Kreistag am 13. Dezember beantragen.