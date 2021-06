Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Trotz zahlreicher Corona-Lockerungen: Schnelltest-Zentren bleiben weiterhin wichtig, sagen Betreiber im Bodenseekreis

Mit den Corona-Lockerungen im Bodenseekreis fällt in einigen Bereichen auch die Testpflicht weg – etwa in der Außengastronomie oder im Freibad. Wie geht es nun mit den zahlreichen Testzentren weiter, die in den vergangenen Wochen eröffnet haben? Lohnt sich der Betrieb überhaupt noch?