Adnan Wahhoud setzt sich erleichtert auf einen der Stühle im Büro von Violet in Antakya. Hier, in der Türkei, hat die Nichtregierungsorganisation ihren Verwaltungssitz mit rund 70 Mitarbeitern. Die syrische Grenze ist etwa 20 Kilometer Luftlinie entfernt, die Strecke bis zum nächstgelegenen Grenzübergang ist etwa doppelt so weit. Im Nachbarland Syrien ist Violet mit insgesamt rund 2000 Mitarbeitern und Aktiven im Einsatz, überwiegend im Nordwesten, außerhalb des Machtbereichs des Diktators Baschar al-Assad. An diesem Tag ist alles gut gegangen, Wahhoud schildert aber: „Ich weiß nie, wie lange es dauert, bis ich über die Grenze komme.“

Auf einer Kommode im Büro der Nichtregierungsorganisation erinnern Fotos an Helfer, die bei ihrem Einsatz im Kriegsgebiet ums Leben gekommen sind. Das Gedenken ist im gesamten Gebäude präsent, selbst im Fahrstuhl hängen Fotos und Namen. | Bild: Lena Reiner

Humanitäre Helfer können Grenze nur an einem Posten queren

Eine Diskussion oder Unklarheit in der Schlange vor ihm könne seinen gesamten Zeitplan durcheinanderwerfen. Manchmal werde auch er nicht ohne Diskussion über die Grenze gelassen. Was so oder so hinzukommt, ist der zusätzliche Fahrweg auf beiden Seiten der Grenze, seit humanitäre Helfer nur an noch an einem Übergang von der Türkei aus nach Syrien kommen. Dabei handelt es sich eben nicht um den von Antakya aus nächstgelegenen Grenzübergang vom türkischen Reyhanli aus, sondern den mehr als hundert Kilometer weiter entfernten Posten bei Çobanbey: „Seitdem verliere ich einen Tag Zeit einfach nur dafür, um über die Grenze zu kommen“, sagt Wahhoud.

Er möchte sich jedoch nicht über die Situation beschweren, denn das Wichtigste sei, dass er helfen könne und die erforderliche Genehmigungen dafür habe. „Für mich ist es wichtig, den Menschen zu helfen“, betont er. „Ich halte mich als humanitärer Helfer aus politischen Themen heraus.“

Lindau Rückschläge für Hilfsprojekt des Lindauers Adnan Wahhoud: „Meine Helfer sind jetzt selbst mit ihren Familien auf der Flucht“ Das könnte Sie auch interessieren

Die Corona-Pandemie treffe die Menschen besonders hart, schildert Wahhoud außerdem. Es gebe nicht genug Sauerstoff, wenn jemand eine Beatmung benötige, nicht genug Impfstoff, um vorzubeugen, und besonders in den Flüchtlingslagern auch keinerlei Möglichkeit, die grundsätzlichsten Infektionsschutzmaßnahmen umzusetzen: „Man kann dort nicht einmal Abstand halten.“

Als Vertreter von Violet jedenfalls darf Wahhoud die Grenze queren, die das türkische Militär kontrolliert. So gelangt er in die syrische Region Idlib, in der die Medical Points, kleine Ambulanzen, als auch sein Waisenhausprojekt zu finden sind, beide sind Teil der Lindauhilfe für Syrien. Seit Kurzem gibt es sogar ein eigenes Dorf. Im Winter 2019 hat Wahhoud mit „Dach überm Kopf“ damit begonnen, besonders vulnerablen Menschen, die in Flüchtlingslagern innerhalb des Landes jahrelang nur mit Zelten hausen mussten, eine Bleibe zu bieten. 125 Häuschen stehen inzwischen auf dem Grundstück, das Wahhoud gekauft hat. Die rund 800 Dollar, die die Häuschen jeweils kosten, stottern die Bewohner ab, sodass sie früher oder später ihre eigene Unterkunft besitzen.