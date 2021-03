Bodenseekreis vor 4 Stunden

Trotz CDU-Wahlniederlage: „Ich wünsche mir, dass uns Dominique Emerich im Bodenseekreis erhalten bleibt“, sagt Lothar Wölfle

Auf 21,9 Prozent ist die CDU im Wahlkreis Bodensee bei den Landtagswahlen am Sonntag abgestürzt. Am Tag nach der Wahl wurden dann bereits die ersten Rufe nach personellen Konsequenzen laut. Dies sei ein „Reflex“, sagt Landrat Lothar Wölfle, selbst Mitglied der CDU. Er spricht sich für einen anderen Weg aus – und dafür, die Kandidatin Dominique Emerich auch künftig in die Kreispartei einzubinden.