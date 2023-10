Überlingen vor 46 Minuten

Tritt die ehemalige Fraktion der BÜB+ wieder zur Gemeinderatswahl an?

In der laufenden Legislaturperiode hat sich die Gruppierung aus dem Rat verabschiedet, nun erwägt sie eine neuerliche Kandidatur. Die kühne These der BÜB+: Wenn sie‘s nicht tun, ziehen AfD und Basis in den Rat ein.