Nach Angaben des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes In Kempten gibt es derzeit zwar relativ viel Treibholz im Bodensee, aber keine großen Felder, die für die Schifffahrt Probleme bringen könnten. Wer auf oder am Bodensee unterwegs ist, dem wird aktuell aber auch auffallen, dass besonders entlang des bayerischen Ufers immer wieder mächtige Baumstämme im Wasser treiben. Diese gelangen über die Zuflüsse aus dem Bereich des Bregenzerwaldes in den Bodensee. Nach Angaben des Wasserwirtschaftsamtes Kempten gelangen jährlich rund 8000 Kubikmeter Treibholz in den Bodensee.

Zwar gibt es derzeit keine großen Treibholzfelder auf dem Bodensee, in Summe erreichen dennoch große Holzmengen das Ufer wie hier in Lindau am Segelhafen. | Bild: Susanne Hogl

In bestimmten Buchten landen immer wieder größere Mengen

Aufgrund der Strömungsverhältnisse im Bodensee werden in bestimmten Buchten daher immer wieder größere Mengen Schwemmholz angetrieben, die dann mit Kränen vom Ufer aus beseitigt werden, oder mit Hilfe des Sammelschiffs „Seekuh“ aus dem Bodensee gefischt werden.

Besonders viel Holz gibt es seit einigen Teilen im Bereich der Reutiner Bucht in Lindau, in Teilen des Lindauer Segelhafens und in der Wasserburger Bucht. Weniger betroffen von Treibholz sind dagegen die Bereiche um Kressbronn und Langenargen.

In der Reutiner Bucht bei Lindau wird derzeit auch wieder täglich viel angeschwemmtes Holz beseitigt. | Bild: Susanne Hogl

Erst viel Wasser, dann viele Blutsauger

Auch wenn das Wetter derzeit nicht zu Ausflügen auf dem Bodensee einlädt und auch die Terrassen der Cafés und Restaurants oft verwaist sind, dürfte sich in den nächsten Tagen, sobald die Sonne wieder scheint und es schwül-warm wird, ein anderes Problem ergeben: Sobald das Wasser etwas weniger wird und das Schwemmholz am Ufer trocknet, werden sich die Mücken ihre Opfer suchen.

In der Bucht von Wasserburg wird immer viel Treibholz angeschwemmt, das dann mit hohem Aufwand eingesammelt werden muss. | Bild: Susanne Hogl

Wer auf der Suche nach interessanten Treibholzstücken ist, der kann in den kommenden Tagen aber mit Sicherheit ein paar interessante Stücke finden, sollte aber zur Sicherheit an einen Schutz vor Blutsaugern denken. Wie begehrt das Schwemmholz aus dem Bodensee ist, zeigt ein Blick auf einschlägige Online-Portale. Dort verkaufen findige Treibholzsammler ihre schönsten Fundstücke bundesweit.