Putins völkerrechtswidrige Invasion wird immer brutaler. Viele Geflüchtete mussten Familienmitglieder zurücklassen, haben Tod und Leid erlebt. Wie also geht man sensibel um mit Menschen, die vor Kurzem noch im Kriegsgebiet waren? Antworten hat Michael Müller, Leiter der Friedrichshafener Sinova-Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Was bringen Menschen aus Kriegsgebieten mit?

Das ist ganz vielfältig. Nehmen wir den Begriff Trauma: Er kommt aus dem Griechischen und heißt „Verletzung“ oder „Wunde“. Viele Menschen kommen also mit Wunden nach Deutschland.

Sind alle Geflüchteten traumatisiert?

Das kann man so nicht sagen. Nicht jeder, der einer traumatischen Situation ausgesetzt ist, hat hinterher auch eine Traumafolgestörung.

Können Sie das genauer erklären?

Nehmen wir zum Beispiel unseren Körper – und stellen uns einen Sturz vor. Bin ich gesund und habe stabile Knochen, dann passiert mir vermutlich nichts. Sind meine Knochen jedoch vorbelastet, kann ich schweren Schaden erleiden.

Und so ist es auch mit der Psyche?

Richtig. Haben Menschen stabilisierende Faktoren in ihrem Leben – Familie, Freunde, Arbeit, Sicherheit, eine gute psychische Grundausstattung – dann sind die Chancen hoch, dass sie auch schlimme Erfahrungen verarbeiten können. Und genau das macht Kriegssituationen besonders schwer: Betroffene machen traumatische Erfahrungen – und verlieren ihr Umfeld. Häufig wird sogar die Familie auseinandergerissen.

Trennwände sollen den Menschen, die in der Seldnerhalle in Tettnang auf Zeit wohnen, etwas Privatsphäre verschaffen. | Bild: Benjamin Schmidt

Was genau ist eine traumatische Erfahrung?

Das ist je nach Person sehr unterschiedlich. Was für den einen Menschen traumatisch ist, ist für den anderen unproblematisch. Aber die allgemeine Definition lautet wie folgt: „Ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde.“

Hat jedes Trauma längerfristige psychische Konsequenzen?

Es gibt einen Unterschied zwischen traumatischen Erfahrungen und der posttraumatischen Belastungsstörung. Das eine ist das Erlebnis selbst, das andere sind mögliche psychische Folgen.

Und woran erkennt man solch eine Störung?

Direkt nach der Erfahrung kann die sogenannte akute Belastungsreaktion auftreten. Früher sagte man dazu „Kriegsneurose“. Menschen sind häufig sehr unruhig, verrichten ungerichtet Tätigkeiten, sind orientierungslos. Dieser Zustand lässt nach wenigen Tagen wieder nach. Die eigentliche Belastungsstörung tritt oft verzögert und teilweise erst Monate später auf.

Zur Person: Michael Müller Michael Müller ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Als Chefarzt leitet er die Sinova-Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Friedrichshafen. Er hat bereits traumatisierte Menschen aus anderen Ländern begleitet, etwa aus Syrien, Gambia und Algerien.

Welches Leiden entwickeln Betroffene dann?

Die Störung zeichnet sich durch drei Gebiete aus. Das eine ist die Vermeidung: Die Menschen versuchen Situationen, die sie an das Trauma erinnern, möglichst zu meiden. Das können für jemanden, der aus dem Krieg kommt, laute Geräusche sein, aber auch Gerüche, etwa nach Feuer.

Was kommt hinzu?

Betroffene können Nachhall-Erinnerungen durchleben. Vor ihrem inneren Augen spielt sich dann eine Art Film ab. Sie erleben erneut, was ihnen geschehen ist. Es kann auch sein, dass sie wieder hören, was sie damals gehört haben – oder dass sie sogar die körperlichen Schmerzen erleiden, die sie schon erlitten haben. Tritt solch eine Erinnerung auf, können Betroffene teils nicht mehr zwischen heutiger Realität und Erinnerung unterscheiden.

Hat die Störung auch körperliche Folgen?

Hier kommen wir zum dritten Aspekt: Die sogenannte Hyper-Erregung. Menschen mit solch einer Störung haben teils im Alltag ein hohes Erregungsniveau. Sie sind also permanent darauf vorbereitet, dass es wieder zu einer bedrohlichen Situation kommt. Ihre Muskeln sind angespannt, der Puls hoch. Sie brauchen teils nur einen kleinen Auslöser, um mit einer Kampf- oder Fluchtreaktion zu reagieren. Es reicht manchmal schon, dass eine Tür knallt oder jemand laut spricht. Aber es kann aber auch sein, dass sie auf den Reiz hin ihre Aufmerksamkeit stark reduzieren, dass kann bis zur Ohnmacht reichen.

Kann es denn gefährlich sein, traumatisierte Personen aufzunehmen?

Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ist sehr gering. Zwar können Menschen, die traumatische Erfahrungen nochmals durchleben, Abwehrreaktionen zeigen. Wenn Sie also jemanden zuhause haben – und die Person wirkt verschreckt, nimmt keinen Augenkontakt mehr auf, zieht sich zurück und schützt sich selbst: Dann sollten Sie Ihrem Gast Freiraum geben. Der unmittelbare Impuls hinzugehen und durch Berührung zu helfen, kann problematisch sein.

Aus der Ukraine kommen auch viele Kinder an den Bodensee. | Bild: Sergei Grits/dpa

Welchen Rat haben Sie für solch eine Situation?

Wahren Sie Distanz und bleiben Sie ruhig. Man sollte sagen, wer man ist, wo wir uns gerade befinden, welchen Tag wir haben. Sprechen Sie die Person mit Namen an und vermitteln Sie: Hier ist alles sicher. Dann können Sie auch fragen, ob mehr Nähe in Ordnung ist. Etwa: „Willst du meine Hand halten?“ Das ist eine Einladung, die auch abgelehnt werden kann – also meist nicht invasiv gedeutet wird.

Und was ist, wenn man die Sprache nicht spricht?

Wer Menschen bei sich aufnimmt, sollte prüfen: Welche Verständigungsmöglichkeiten habe ich? Und wenn es keine gemeinsame Sprache gibt, dann könnte man gewisse Sätze gemeinsam üben, das macht das Miteinander ja auch schöner: So können leicht Äußerungen geübt werden wie: „Mein Name ist (...), du bist hier in Friedrichshafen, wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da.“ Wichtig ist, solche Sätze mit den Gästen zu vereinbaren – und nicht erstmals in einer Akutsituation anzuwenden. Das kann zu Missverständnissen führen.

Und wenn das nicht hilft?

Sollte sich die Situation nicht von selbst entspannen, kann es erforderlich sein, einen Krankenwagen zu rufen. Ärzte können zunächst Unterstützung bieten – im Notfall auch durch beruhigende Medikamente. Sie können auch professionelle Hilfe vermitteln: Etwa in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Friedrichshafen. Die Experten sind vor Ort, rund um die Uhr. So finden Sie in jedem Fall Unterstützung.

Haben Sie noch weitere Tipps?

Untersuchungen haben gezeigt, dass ein geregelter Alltag hilft, wieder Stabilität und Sicherheit zu empfinden. Helfern vor Ort rate ich also: Binden Sie die Menschen ein, weisen Sie ihnen Tätigkeiten im Haushalt zu. Vielleicht möchte man die Gäste schonen, sie einfach im Bett liegen lassen. Aber besonders dann kommen die Erinnerungen hoch – und das ist nicht immer gut.

Letzte Frage: Wer braucht eine Therapie?

Längerfristig sollte nur Hilfe gesucht werden, wenn ein dauerhaftes psychisches Leiden besteht. Denn in Therapien geht es letztlich um genau das: Wieder ein erfülltes Leben führen zu können. Eines, das nicht von schlimmen Erinnerungen beherrscht wird. Wer das ohne Therapie schafft, braucht keine.