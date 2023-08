Zunächst sieht er am Dienstag bei seiner Runde durchs Eriskircher Ried einen Fisch bäuchlings an der Wasseroberfläche treiben, dann entdeckt er weitere tote Fische in der Schussen. 20 bis 30 waren das sicherlich auf einem rund 100 Meter langen Flussabschnitt, schätzt der Jogger und wendet sich an den SÜDKURIER. Was ist da passiert?

Schon Mitte Juli hatte es Funde gegeben

Schon Mitte Juli hatte die Polizei von toten Fischen in der Schussen berichtet. Damals waren Kanufahrer auf die Tiere aufmerksam geworden. Die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg nahm die Ermittlungen auf. Erste Nachforschungen hatten damals ergeben, dass bereits am Vortag flussaufwärts im Landkreis Ravensburg mehrere Döbel, Barben und Welse verendet waren.

Bodensee Rätsel um riesigen Fischschwarm: Was treiben die Karpfen im Hafenbecken? Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei ging davon aus, dass das Niedrigwasser in Verbindung mit dem Starkregen sowie den hohen Wassertemperaturen Ursache für das Fischsterben war. Hinweise auf die Einleitung von gefährlichen Fremdstoffen lagen nicht vor. Meldungen, dass am 1. August erneut tote Fische in der Schussen getrieben sein sollen, liegen der Polizei aktuell nicht vor, sagt ein Sprecher am Mittwoch auf Nachfrage.

Das Landratsamt im Bodenseekreis geht inzwischen von ungefähr 200 toten Fischen in der Schussen seit Mitte Juli aus. Im Nachgang zu den ersten Funden habe es noch eine Meldung des Naturschutzzentrums Eriskirch zu vereinzelt gefundenen Tieren gegeben, teilt Kreissprecher Lars Gäbler mit. Genauere Angaben seien dazu leider nicht möglich, da die Fische durch die Regenfälle wohl auch abgeschwemmt wurden.

Kombination wetterbedingter Faktoren

Bei den aktuellen Funden geht das Landratsamt von den gleichen Ursachen wie im Juli aus. „Also einer Kombination wetterbedingter Faktoren: Niedrigwasser, zeitweise hohe Temperaturen, dem nun erfolgten Wetterumschwung und dadurch regenbedingte Einträge aus Siedlungsgebieten und gegebenenfalls von landwirtschaftlichen Flächen“, sagt der Sprecher des Landratsamts.

Sowohl die Unteren Wasserbehörden der Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis als auch die Wasserschutzpolizei haben seinen Angaben zufolge Wasserproben entnommen, die jeweils unauffällig waren. „Zu den ins Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt nach Aulendorf gebrachten Fischen haben wir im Moment noch keine Ergebnisse“, erklärt Gäbler.