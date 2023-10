Bodenseekreis vor 1 Stunde

Tonnen-Kontrolle! Was alles im Biomüll steckt und da nicht hingehört

Der Bodenseekreis sagt Störstoffen den Kampf an: So nennt sich Abfall, der nicht in die Biotonne gehört. Ein Kontrolleur vom Abfallwirtschaftsamt verteilt rote Karten. Was droht dann – und vor allem: Wie geht es richtig?