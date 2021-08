Waldburg – Dass Kreativität bei Kunsthandwerkern und Töpfern kaum eine Grenzen kennt, davon können sich Besucher am kommenden Wochenende überzeugen. Rund 60 Töpferinnen und Töpfer freuen sich, ihr aktuelles Sortiment beim 38. Töpfermarkt zu präsentieren. Und zwar am Freitag, 20. August, 14 bis 19 Uhr, am Samstag, 21. August, 11 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 22. August, 11 bis 18 Uhr.

Der Töpfermarkt Waldburg gilt als einer der schönsten in der Umgebung – zum einen wegen seiner Lage im schönen Vorallgäu, zum anderen aber auch aufgrund seiner Vielfalt, die das gesamte schöpferische Schaffen quer durch alle keramischen Stilrichtungen abbildet.

Neu in diesem Jahr ist, dass der Markt nicht im Ortskern Waldburg, sondern auf dem großen Sportplatz am östlichen Ortsrand stattfindet. Der Sportplatz ist umrahmt von viel Grün. Er bietet die Möglichkeit, die einzelnen Stände mit großzügigen Abständen zu platzieren. Im Eingangsbereich findet eine Kontaktdatenerfassung und Besucherzählung statt, ebenso besteht auf dem Marktgelände Maskenpflicht. Es wird alles unternommen, um für die Besucherinnen und Besucher einen sicheren und entspannten Aufenthalt auf dem Töpfermarkt zu gewährleisten. Ausreichend Parkplätze befinden sich direkt am Markt oder nur wenige Gehminuten entfernt.

Das Motto des diesjährigen Töpfermarktes lautet „Tradition trifft Moderne!“. Rakukeramik, Terrakotta, Fayance, Ascheglasur, Irdenware, Steinzeug, Porzellan oder Gartenkeramik – das Angebot der präsentierten Keramik spannt einen Bogen vom klassischen Gebrauchsgeschirr bis hin zu Objekten und Einzelstücken in handwerklich ausgefeilten Techniken. Die „Stammtöpfereien“ und immer wieder neue Keramikwerkstätten geben dem Töpfermarkt Waldburg sein einzigartig trendig-traditionelles Flair.