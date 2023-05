In Überlingen liegen die Kaufpreise für Wohnungen pro Quadratmeter rund 800 Euro höher als in Friedrichshafen. Dafür ziehen in Friedrichshafen die Mieten an. Woher kommen diese Unterschiede?

IGB Ostermann baut derzeit an der Ecke Eugenstraße/Olgastraße in Friedrichshafen ein Wohn- und Geschäftshaus mit neun Eigentumswohnungen. Friedrichshafen ist im Vergleich zu Überlingen deutlich günstiger. | Bild: Wienrich, Sabine

Wer durch Friedrichshafen fährt, sieht sie an vielen Orten Baukräne in den Himmel ragen. Zum Beispiel an der Ecke Eugenstraße/Olgastraße, inmitten des Stadtteils Hofen. Hier baut einer der größten Bauträger der Region, IGB Ostermann, ein