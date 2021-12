Bereits an den vergangenen beiden Wochenenden fanden in der Kressbronner Festhalle jeweils mehr als 800 Impftermine statt. In den kommenden Tagen gibt es weitere Termine – auch an den Feiertagen.

„Es zeigte sich, dass auch etliche Impflinge aus dem gesamten Bodenseekreis – bis Überlingen und sogar darüber hinaus – die Gelegenheit wahrnehmen“, erklärt Dr. Heinz Schwarz aus Tettnang. Sogar ein Ehepaar aus Kaiserslautern habe auf der Durchreise das Impfangebot genutzt.

Geimpft wird wieder von 23. bis 26. Dezember, jeweils von 8 bis 12 Uhr. Die Termine werden laut Heinz Schwarz sukzessive freigeschaltet und können online gebucht werden. Bei entsprechendem Zuspruch könnte das Impfangebot sogar bis 15 Uhr ausgeweitet werden.