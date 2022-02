Der Strommarkt spielt derzeit verrückt, das merken auch die Haushalte in Friedrichshafen und der Region. Es gibt zwar Möglichkeiten, die Kosten zu senken. Doch dabei ist teils Vorsicht geboten.

Teils 500 Euro mehr als noch vor einem Jahr: Kunden müssen derzeit viel Geld für Strom berappen. Beim Stadtwerk am See etwa zahlt eine vierköpfige Familie mit einem durchschnittlichen Verbrauch (4000 KW/h in zwölf Monaten) bei Neuabschluss eines