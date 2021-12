Mais Kerdieh ist 19 Jahre alt und besucht in Meersburg das Droste-Hülshoff-Gymnasium. In zwei Jahren wird sie ihr Abitur in der Tasche haben und möchte dann ihr Ziel verfolgen, Medizin zu studieren. „Aktuell ist das allerdings unsicher, da meine Noten nicht gut genug sind“, räumt sie ein. Sie ist gespannt, ob sie sich durch das Coaching von „Talent im Land“ so weit verbessern kann, dass es mit dem Studium klappt.

Was die Förderung beinhaltet

Das von der Baden-Württemberg-Stiftung und der Josef-Wund-Stiftung getragene Stipendienprogramm fördert begabte Schüler, die wegen ihrer persönlichen Geschichte oder aufgrund von sozialen Umständen auf dem Weg zum Abitur oder zur Fachhochschulreife besondere Herausforderungen zu meistern haben. Die Förderung beinhaltet ein monatliches Stipendium, persönliche Beratung sowie Treffen, Seminare und weitere Bildungsangebote.

„Sie machen uns keinen Druck, was Noten angeht. Sie möchten einfach, dass wir uns persönlich verbessern, aber es gibt dabei keine festen Ziele und schon gar nicht bei den Noten“, erzählt Mais Kerdieh, die seit 1. September in dem Programm ist.

Mit ehemaligen Stipendiaten in Kontakt

Dass es sich dabei nicht um leere Worte handle und letztlich doch Druck aufgebaut werde, wisse sie von Ehemaligen aus dem Projekt, mit denen sie in Kontakt stehe. Zu ihrer Biografie möchte die 19-Jährige keine Details verraten; sie ist in Syrien geboren und 2015 über die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Sie erklärt: „Meine Lehrer fragen mich oft als Expertin zum Thema Flüchtlinge: Ich mag meine Geschichte aber nicht ständig erzählen müssen, das ist schließlich etwas Privates.“

Das Programm Dank der Zustiftung durch die Menold-Bezler-Stiftung konnten dieses Jahr drei zusätzliche Stipendien vergeben werden, sodass der „Talent im Land“-Jahrgang 2021 aus 53 Geförderten besteht, darunter 39 Schülerinnen und 14 Schüler. Die Förderung der neuen Stipendiaten hat am 1. September begonnen. Neben Seminar- und Bildungsangeboten besteht für die Geförderten die Möglichkeit, bei Bedarf Mittel für Nachhilfe in den Hauptfächern, Zuschüsse zu Klassenfahrten und zu außerschulischem Engagement zu beantragen. Informationen gibt es auf der Internetseite von 'Talent im Land'.

Dass es Stiftungen gibt, die sich auf die Unterstützung von jungen Menschen wie ihr fokussiert, deren Biografie einer klassischen Schullaufbahn Hindernisse in den Weg gelegt hat, findet sie gut. Die Bewerbung bei „Talent im Land“ sei sehr ausführlich aufgebaut gewesen. Nach einer schriftlichen Phase mit Lebenslauf, Tagesablauf und Motivationsschreiben habe mit einem Teil der Bewerber ein persönliches Gespräch stattgefunden. „Da ging es auch darum, was wir besonders gut können und wo wir denken, noch an uns arbeiten zu müssen.“ Genau da setze dann auch das Coaching an, das die jungen Menschen von jetzt an bis zum Abitur erhalten sollen.

13-jähriger Stipendiat hat Große Pläne für die Zukunft

Auch Muhammed Ali Polat ist mit dabei im „Talent im Land“-Programm. Der 13-Jährige aus Friedrichshafen fokussiert sich schon jetzt auf seine Zukunft, für die er große Pläne hat. „Ich möchte ein Unternehmen gründen“, sagt er. Der Schwerpunkt solle dabei auf allem Möglichen liegen, aber vor allem auf Wasser, denn: „Das ist so wichtig und wird viel zu wenig wertgeschätzt.“ Obwohl er einmal ganz sicher eine eigene Firma führen möchte, ist er relativ sicher, nicht Betriebswirtschaftslehre oder etwas in der Art studieren zu wollen.

„Aktuell antworte ich auf die Frage, dass ich Quantenphysik studieren mag“, sagt er und räumt dann selbstkritisch ein: „Aber ich bin erst 13, das ändert sich momentan noch jedes Jahr, was ich einmal studieren möchte.“ In der Schule – aktuell besucht er die achte Klasse am Graf-Zeppelin-Gymnasium – ist eines seiner aktuellen Lieblingsfächer Mathematik; und die stecke ja sehr viel auch in Physik mit drin, weiß er.

Froh über die Unterstützung bei „Talent im Land“

Die Unterstützung des „Talent im Land“-Programms schätzt er. „Das war schon mit ganz schön Adrenalin verbunden“, antwortet er auf die Frage, wie er auf die Nachricht reagiert hat, ausgewählt worden zu sein. Schon das erste Treffen mit den anderen Stipendiaten sei toll gewesen, sagt er: „Ich habe 52 neue Freunde gefunden. Wir haben uns wirklich gut verstanden.“

Beim ersten gemeinsamen Wochenende hätten sie etwa Vertrauensübungen gemacht, um als Gruppe zusammenzuwachsen. Toll sei auch der Kontakt zu Alumni aus dem Unterstützungsprogramm, die rückblickend ihre Erfahrungen schilderten. Auf die kommenden Treffen freue er sich schon sehr, auch wenn diese pandemiebedingt teilweise nur virtuell stattfinden könnten.