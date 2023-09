Dieser Wanderweg feiert sozusagen den Landkreis: Der Jubiläumsweg zeige die landschaftliche Vielfalt und Schönheit des Bodenseekreises, heißt es in einem Pressetext des Landratsamtes. Aus Anlass des Jubiläums zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises sei der Weg mit neuen Infotafeln ausgestattet worden. Sie seien an den Start- und Zielpunkten der sechs Etappen in Kressbronn, Neukirch, Meckenbeuren, Markdorf, Heiligenberg, Owingen und Überlingen zu finden.

Die Infotafeln geben nach Angaben der Behörde einen Überblick über die Wegstrecke in jeweils beiden Laufrichtungen. Bilder und Texte sollen neugierig auf sehenswerte Stationen machen. Per QR-Code können die jeweiligen GPS-Daten und weitere Inhalte abgerufen werden.

Der Jubiläumsweg könne als Fernwanderung oder auf einzelnen Tagesausflügen gelaufen werden. Er wurde bereits 1998 anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Landkreises eingerichtet. In sechs Tagesetappen verläuft der 111 Kilometer lange Weg quer durch den Landkreis und erschließt jenseits des Trubels dessen abwechslungsreiche Landschaft, heißt es weiter.

Mit dem Bodensee als Start und Ziel führen die Wanderungen durch Flusstäler, über Höhenzüge, entlang von Mooren und Weihern sowie durch kleine und große Orte mit vielen Kulturdenkmälern. Die Etappen sind zwischen 17 und 20 Kilometer lang und bieten auf gut begehbaren Wegen großartige Panoramen des Sees und der Alpenkette, heißt es weiter. Der Schwierigkeitsgrad sei leicht bis vereinzelt mittel, auf der Gesamtstrecke werden rund 1900 Höhenmeter überwunden. Alle Etappenorte bieten Übernachtungsmöglichkeiten und sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Zum Jubiläumsweg Bodenseekreis ist auch ein ausführlicher Wanderführer erschienen.