Die erwartete Welle an Neuinfektionen ist über Ostern ausgeblieben. Können wir jetzt aufatmen, Herr Wölfle?

Ja, im Moment atmen wir auf, denn Szenen wie aus Italien und dem Elsass sind uns bisher erspart geblieben. Alle Patienten konnten und können gut versorgt werden, darauf kommt es an. Ich bin sicher kein Pessimist, aber Realist. Daher weiß ich, dass sich das jeden Tag ändern kann. Ein Blick zum Beispiel in die Landkreise Sigmaringen oder Tübingen belegt, dass wir derzeit allenfalls Glück gehabt haben.

Zur Person Lothar Wölfle ist seit 2007 Landrat des Bodenseekreises und bis zum Jahr 2023 gewählter Chef der Kreisverwaltung. Der 60-Jährige ist seit 1976 Mitglied der CDU und als Landrat zugleich Verwaltungsratschef der Sparkasse Bodensee und des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW). Von 1994 bis 2007 war er Bürgermeister von Trossingen. Lothar Wölfle hat einen Sohn und lebt in Friedrichshafen.

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle steigt derzeit nur langsam. Konnte die Corona-Kurve also abgeflacht werden oder müssen wir mit diesen Zahlen vorsichtig sein?

Sie haben mit der Frage die Antwort schon gegeben: die Maßnahmen zeigen Wirkung und wir haben wertvolle Zeit gewonnen, um uns vorzubereiten. Aber das Virus ist da und wird jede sich ihm bietende Gelegenheit nutzen, wenn wir unvorsichtig werden. Dass die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Fälle schon seit Langem trügerisch ist, zumindest für unsere Region, sagen wir seit Wochen ganz offen. Sie zeigt nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit. Wie viele Menschen das Virus haben oder schon hatten, weiß keiner. So ehrlich müssen wir sein.

Es werden nur ausgewählte Personengruppen getestet? Wie viele Menschen sind das im Schnitt pro Tag im Bodenseekreis?

Im Labor Gärtner in Weingarten, das die maßgebliche Analysestelle für die gesamte Region ist, wurden in den zwei Wochen vor Ostern 774 Abstriche aus dem Bodenseekreis analysiert. Im Schnitt sind das 55 pro Tag. 72 Befunde waren positiv, also fast jeder zehnte.

Wie viele Menschen bereits immun sind, kann derzeit keiner sagen. Aus Sicht von Statistikern könnten repräsentative Tests von etwa 200 Menschen täglich bereits eine gute Datengrundlage schaffen. Halten Sie das vor Ort für umsetzbar?

Angesichts der eben genannten Zahlen und der Erfahrungen aus den letzten Wochen, halte ich es im Augenblick für ausgeschlossen, dass wir die Tests täglich vervierfachen. Dafür sind weder die Testressourcen noch das Testmaterial vorhanden, und das müssen wir für die medizinisch dringenden und sinnvollen Fälle vorhalten. Auch statistisch erscheint es mir nicht so ohne Weiteres möglich, jeden Tag eine repräsentative Gruppe von 200 Personen auszuwählen und zu testen. Hinzu kommt, dass es auch unter den Wissenschaftlern deutliche Meinungsverschiedenheiten über die Aussagekraft von Hochrechnungen gibt. Die totale Zahlenkontrolle wird es also vorerst nicht geben.

Am Mittwoch haben Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder über Lockerungen beraten und am Abend die Ergebnisse bekannt gegeben. Halten Sie die Lösungen der schrittweisen Lockerungen für sinnvoll? Gehen diese aus Ihrer Sicht bereits zu weit oder hätten Sie sich möglicherweise großzügigere Regelungen gewünscht?

Ich halte diese vorsichtige und bedachte Vorgehensweise für absolut sinnvoll. Wir dürfen nicht leichtgläubig das Opfer unserer eigenen effektiven Präventionsarbeit und der fragwürdigen Zahlen werden. Deshalb habe ich schon große Probleme damit, dass wir viele Erntehelferinnen und Erntehelfer mehr oder weniger unkontrolliert ins Land lassen, damit Spargel und Erdbeeren geerntet werden können. Das gefährdet die Erntehelfer, unsere Landwirte und den Erfolg all unserer Bemühungen.