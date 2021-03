Riesige Aufregung am Samstagnachmittag am Landesteg in Kressbronn: Eine Frau alarmierte die Rettungskräfte, weil sie vermutete, ein Surfer sei in Schwierigkeiten. Wie die Polizei berichtet, trafen nach kurzer Zeit vier Boote der DLRG und der Wasserwacht mit rund 20 Einsatzkräften, die Feuerwehren Langenargen, Kressbronn und Friedrichshafen mit 50 Einsatzkräften sowie der Rettungshubschrauber ein, um nach dem Surfer zu suchen.

Bodensee Die Wasserschutzpolizei zieht Bilanz: 2019 gab es mehr Unfälle am und auf dem Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Surfer konnte wegen des starken Windes sein Segel nicht mehr hissen

Eine Frau hatte gegen 14.48 Uhr per Notruf der Polizei mitgeteilt, dass dass ein Surfer sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte. Zuvor hatte sie den Surfer im Bodensee längere Zeit beobachtet. Dann fiel er ins Wasser und versuchte vergeblich, sein Segel gegen den heftigen Starkwind aufzurichten. Da die Frau nur noch hin und wieder den Kopf sehen konnte, vermutete sie, dass der Surfer in Schwierigkeiten sei.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde daraufhin alarmiert und machte sich auf die Suche nach dem Surfer. Nach Angaben der Polizei fanden die Einsatzkräfte den 29-jährigen Surfer letztlich unverletzt am Strand. Er bestätigte, dass er sein Segel wegen des Starkwindes nicht mehr hissen konnte, weshalb er auf seinem Surfbrett ans Ufer gepaddelt war.