Im Zusammenhang mit einem Seenotfall vor Altnau (Schweiz) waren Donnerstag DLRG, Feuerwehr, Rettungshubschrauber und die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen im Einsatz. Wie die Polizei berichtet, verlor ein 52-jähriger Mann um die Mittagszeit vor Altnau die Kontrolle über sein Segelsurfbrett und fiel in den See. Aufgrund des starken Windes wurde sein Surfbrett in Richtung Seemitte abgetrieben. Der Mann bekam es nicht mehr zu fassen und versuchte dann, ohne das Brett in Richtung Ufer zu gelangen.

Das Brett fiel erst einige Zeit später einer Seglerin auf, die sofort die Rettungsleitstelle alarmierte. Während eine umfangreiche Suchaktion gestartet wurde, entdeckte der aufmerksame Schiffsführer eines Katamarans den Surfer und rettete ihn aus dem Wasser. Der Mann ist den Polizeiangaben zufolge wohlauf, sein Surfbrett wurde geborgen.