Knapp 3000 Gramm wog die kleine Emina, als sie am 12. Dezember um 12.07 Uhr in der Klinik Tettnang zur Welt kam. Damit war die Tochter von Aneta Stasch-Berisha und Ermin Berisa das 900. Baby, das in diesem Jahr von den Tettnanger Geburtshelfern in der Klinik begrüßt wurde, wie es in einem Pressetext heißt.

Lob für die Tettnanger Geburtshilfe

Die 41-jährige Mutter hat bereits ihre drei älteren Kinder in Tettnang entbunden. „Ich wäre auch 200 Kilometer gefahren, um hier mein Kind auf die Welt zu bringen“, wird sie zitiert. „In der Klinik Tettnang ist es echt familiär. Hebammen, Frauenärzte und Krankenschwestern machen einen tollen Job.“ Mittlerweile konnte sie mit der kleinen Emina nach Hause fahren. Die Familie lebt in Tettnang-Bürgermoos.

Wie viele Kinder in diesem Jahr insgesamt in der Klinik Tettnang geboren werden, bleibt abzuwarten. 2021 waren es nach Angaben im Pressetext 952, das 900. Kind kam am 13. Dezember um 11.22 Uhr auf die Welt und war ein Junge.