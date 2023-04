Demnächst dreht sich bei der Messe wieder alles um die Faszination Flug. 668 Aussteller aus 35 Ländern präsentieren bei der Aero ihre Konzepte, Produkte und Ideen. Dabei werden nicht nur Hersteller von Motor- und Ultraleichtflugzeugen vertreten sein, sondern auch Produzenten von Hubschraubern und Geschäftsreisejets. Zulieferer, die Avionik, Antriebe, Rettungssysteme und anderes Zubehör herstellen, haben laut Messe Friedrichshafen ebenfalls ihr Kommen zugesagt.

SÜDKURIER-Leser dürfen am Samstag, 15. April den bei einem Rundflug die Region erkunden. | Bild: Alwin Buchmaier

Umfangreiches Programm

Der Bereich Aero Drones in der Halle A2 ist der unbemannten Luftfahrt in Form von Drohnen gewidmet. Ein weiterer Fokus der Messe ist das Thema Nachhaltigkeit. Tobias Bretzel, Projektleiter des Veranstalters Fairnamic, sagt: „Wir greifen das Thema Nachhaltigkeit vielfältig auf: Vom letztjährig eingeführten Aero Sustainable Aviation Trail über eine prall gefüllte E-Flight-Expo in Halle A7 bis hin zu unserem neuen Aero Hydrogen Summit am 21. April, bei dem Wasserstoff als Antriebstechnologie vorgestellt und diskutiert wird.“ Begleitend zur Messe soll es ein umfangreiches Programm mit Fachvorträgen und Konferenzen geben. Am 21. April präsentieren sich zudem 30 Firmen und Organisationen potenziellen Berufseinsteigern in die Branche.

Ausflug am Samstag vor der Messe

Für den Samstag vor dem Event, sprich am 15. April, verlost der SÜDKURIER in Kooperation mit der Messe Friedrichshafen einen Rundflug über die Bodenseeregion. Pilot und Fotograf Samy Kramer bringt Leser in einer viersitzigen Cessna nach oben – und ermöglicht so die Vogelperspektive über die Region. Zu gewinnen gibt es zweimal einen Platz – sowie zwei Eintrittskarten für die Aero pro Gewinner. Eine Messe-Einzelkarte kostet im Verkauf 32 Euro pro Erwachsenem.

Der Ausflug findet am Samstag, 15. April, 13 Uhr, statt. Die Teilnehmer treffen sich um 12.45 Uhr am Eingang des LSC Restaurants, Am Flugplatz 70, 88046 Friedrichshafen. Je nach Wetterbedingungen – sowie Lust und Laune der Passagiere – dauert der Flug bis zu einer Stunde. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ganz einfach: Klicken Sie hierzu auf den Link, füllen Sie das Formular aus – und schon sind Sie dabei.