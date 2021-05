Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, kenterte im Seeraum vor Immenstaad eine Jolle. Der Segler wurde unverletzt an Land gebracht und sein Boot unter Mithilfe mehrerer Personen aufgerichtet und abgeschleppt.

Im Bereich Dingelsdorf riss sich ein Sportboot los und trieb führerlos auf den See. Die Wasserschutzpolizei schleppte es in den Hafen Unteruhldingen und machte es dort sicher fest. Außerdem stieß ein unzureichend gesicherter Ponton in Überlingen gegen die schwimmenden Gärten der Landesgartenschau und drohte den Steg ernsthaft zu beschädigen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Ponton wurde daraufhin in einen Hafen abgeschleppt.

Ebenso schleppte die Polizei ein festgefahrenes Sportboot im Überlinger See mit drei Mann Besatzung frei. Alle Personen blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Im Bereich Radolfzell trieb ein unzureichend gesichertes Motorboot auf den dortigen Hafen zu. Ein Polizeiboot konnte es rechtzeitig bergen und so größeren Schaden verhindern.