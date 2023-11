Gut 300 Beschäftigte des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in Weißenau haben am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt und vor dem Eingang der Anlage demonstriert. Im ZfP war ein Notdienst tätig. Hintergrund des Streiks sind laufende Lohnverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Erhöhung der Entgelte um 10,5 Prozent – mindestens 500 Euro monatlich mehr, sowie für die Auszubildenden mindestens 200 Euro. In der zweiten Tarifrunde haben die öffentlichen Arbeitgeber allerdings kein Angebot vorgelegt.

Lohnerhöhung als Inflationsausgleich

Nun also der Streik. „Uns geht es um mehr Geld“, sagt etwa Susan Häusle dem SÜDKURIER. Sie ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie beschäftigt. Ihre Kollegin Sara Schirmer pflichtet bei und verweist auf die Inflation: „Alles wird immer teurer, vieles kann man sich nicht mehr leisten.“

Laut Statistischem Bundesamt sind vor allem Lebensmittelpreise nach wie vor hoch: 6,1 Prozent beträgt die Steigerung gegenüber Oktober 2022. Damit ist die Teuerung zumindest etwas gesunken: Im September waren es noch 7,5 Prozent, im August 9 Prozent.

Es fehlt teils Zeit für Klienten

Die personelle Ausstattung ist aus Sicht von Susan Häusle in ihrem Bereich in Ordnung: „Hier wurde in den vergangenen Jahren aufgestockt.“ Anders sieht das Jonas Seimetz, er arbeitet in der Suchthilfe. „Bei uns fehlt Personal – und dadurch Zeit für die Klienten.“ Er selbst baue Überstunden auf und warnt: „Wenn wir unsere Arbeit nicht ordentlich machen können, werden die Klienten rückfällig.“ Sind erneut therapeutische Maßnahmen erforderlich, sei dies letztendlich teurer. Höhere Investitionen machen sich daher aus seiner Sicht mehr als bezahlt.

Benjamin Andelfinger von der Gewerkschaft Verdi kritisierte in seinem Redebeitrag das mangelnde Angebot der Landes-Arbeitgeber. „Wir haben nichts, wir haben gar nichts!“ Gegenüber dem SÜDKURIER mahnte er: „Die Bedingungen im Gesundheitsbereich werden immer problematischer, auch in der Psychiatrie verschärft sich die Lage.“ Bisher waren schwierige Arbeitsbedingungen und mangelnde Bezahlung vor allem in der Pflege bekannt. Nach Verdi-Angaben sind im Bezirk Ulm-Oberschwaben rund 7000 Tarifbeschäftigte in Verwaltungen, Krankenhäusern, Hochschulen und der Universität Ulm von den Tarifverhandlungen betroffen sowie etwa 2000 Beamte bei den Kommunen.