Ravensburg, Friedrichshafen, Überlingen vor 1 Stunde

Streetworker aus Ravensburg nach dem Urteil gegen eine 15-jährige Mörderin: „Hier hat unser System versagt“

Der Mord durch eine 15-jährige veränderte Ravensburg. Die Tat hätte in jeder anderen Stadt passieren können. Doch was können andere Städte daraus lernen? In diesem Bericht kommt Florian Nägele zu Wort. Er ist Streetworker, er kennt die Szene am Bahnhof in Ravensburg wie kaum ein anderer, und er sagt: „Wir betreten die Schattenseite einer Stadt.“ Was er berichtet, geht unter die Haut.