Am späten Samstagvormittag verkündet die Stadt Friedrichshafen in einem Facebookpost, dass die Straßen, die am Nachmittag des Vortags aufgrund von Überschwemmungen gesperrt wurden, allesamt wieder befahrbar sind. An der Bunkhofener Straße erinnern nur noch die – beiseitegestellten – Absperrungen an das Hochwasser vom Vortag.

Am Samstagmittag ist die Straßensperre durch Bunkhofen aufgehoben. | Bild: Lena Reiner

Am Freitagnachmittag hingegen war das Hochwasser kurz vor dem Ortsschild unübersehbar. Anwohner wateten teilweise durch das Wasser nach Hause, Autofahrer mussten kehrtmachen.

Die Bunkhofener Straße erinnerte am Freitagnachmittag eher an einen kleinen Badesee. | Bild: Lena Reiner

In Bunkhofen selbst sind am Samstag vor einigen Häusern noch Sandsäcke gestapelt, die am Vortag Keller vor dem heranströmenden Wasser schützen sollten.

Bild: Lena Reiner

Auch aus der Waltenweiler Straße hat sich das Wasser zurückgezogen. Die Absperrungen stehen noch, erfüllen allerdings keine Funktion mehr, da die Straße komplett befahrbar ist.

Bild: Lena Reiner

Auch in Ittenhausen trat die Rotach am Freitag über ihr Ufer. Direkt neben der Ittenhauser Mühle war die Straße überschwemmt. Man konnte den Fortschritt der Überschwemmung mit bloßem Auge verfolgen.

Video: Lena Reiner

Dabei entwickelte sich die Rotach selbst zu einem reißenden Strom, der Äste und kleinere Bäume mit sich riss.

Video: Lena Reiner

Am Samstagmittag ist hier das Wasser ebenfalls zurückgegangen. Zurück Richtung Friedrichshafen an der Teuringer Straße ist zwar die Sperrung aufgehoben, das Hochwasser überschwemmt am Samstagmittag allerdings weiterhin die Wiese an der Moschee, die inzwischen mit Sandsäcken gesichert ist.

Am Samstagmittag ist die Straße zwar nicht mehr überschwemmt, wohl aber die an die Moschee angrenzende Wiese weiterhin. | Bild: Lena Reiner

Am Vortag hatte das Wasser zudem die Straße überflutet und auch um die Moschee herum deutlich weiter in die Wiese hinein gereicht.

Am Freitag bildete sich ein wahrer See um die Moschee an der Teuringer Straße: Die Straße selbst wurde nachmittags wegen Überschwemmung gesperrt. | Bild: Lena Reiner

Die Rotach, die hier der Bundesstraße sehr nahekam, war mit Sandsäcken abgesichert worden. Laut Stadtverwaltung war diese bis Freitagmittag auf einen Pegelstand von 2,60 Meter angestiegen – gemessen wurde dies um 12 Uhr direkt neben der Moschee.

Sandsäcke sollen die Rotach – hier an der Teuringer Straße – davon abhalten, die Straße zu überfluten. | Bild: Lena Reiner

Auch weiter Richtung Stadtzentrum fließt die Rotach am Samstag noch sichtlich aufgewühlt und reißender als normalerweise dahin.

Video: Lena Reiner

Auf Höhe der Jugendherberge ist der Fußweg unter der Straße hindurch am Samstag weiterhin überschwemmt und nicht begehbar.

Fußwege, die entlang der Rotach unter der Straße hindurchführen, sind am Samstag weiterhin überflutet und nicht begehbar. An den Schlammspuren erkennt man, dass der Wasserstand schon deutlich gesunken ist. | Bild: Lena Reiner

Mindestens 200 Einsätze der Feuerwehr Es liegen einsatzreiche Tage hinter den Feuerwehren des Bodenseekreises. Kreisfeuerwehrsprecher Martin Scheerer sprach von etwa 125 Alarmierungen zwischen Freitagfrüh und Samstagmittag. „Es gab allerdings auch viele Untereinsätze, also Einsätze, zu denen die Feuerwehren dann auch direkt ausgerückt sind, oder zu denen telefonisch direkt angerufen wurde, sodass wir mit Sicherheit von mindestens 200 Einsätzen ausgehen können“, ergänzte er. Einzelne Feuerwehren seien immer noch und immer wieder im Einsatz, so der Stand am Samstagnachmittag: „Es werden immer wieder überflutete Keller gemeldet.“ In der großen Mehrzahl habe es sich bei den Einsätzen um Wassereinbrüche in Häuser, also Kellerräume gehandelt und Sicherungsmaßnahmen gegen ebensolche Wassereinbrüche: „Einen Sandsäckewall bauen oder übervolle Bäche freiräumen, um den Abfluss zu gewährleisten.“ Außerdem habe es viele überflutete Straßen gegeben, die zum Teil gesperrt werden mussten oder durch das Reinigen von Gullys wieder „entflutet“ werden hätten können.



Ob die Hochwasserlage Besonderheiten geboten habe, möchten wir wissen: „Direkte Besonderheiten gab es eigentlich nicht, das Szenario war ja so angekündigt und erwartet worden. In den tatsächlichen Auswirkungen weiß man natürlich trotzdem nicht, wo sich im Detail Schwerpunkte bilden.“ Eines sei sicher: „Es war ein ‚mehrjähriges Hochwasser‚, jedes Jahr kommt so etwas Gott sei Dank nicht vor.“ Rückblickend auf die bisherigen Einsätze betonte Scheerer am Samstag: „In der guten Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen untereinander, gerade mit dem THW, zahlen sich die gemeinsamen Übungen auch aus.“



Während die Pegel der Bodenseezuflüsse sanken, mochte der Kreisfeuerwehrsprecher – auch wegen der noch zu erwartenden Regenfälle – am Samstag zunächst noch keine Entwarnung geben. Die folgte am Sonntag. „Zwar gab es auch am Sonntagmorgen noch Einsätze, insgesamt entspannt sich die Lage aber zunehmend“, erklärte Scheerer da. Der Schnee sei inzwischen eigentlich überall geschmolzen und auch die Gefahr vor Starkregen sei gesunken. „Viele Bäche wurden außerdem freigeräumt. Ich denke, den Rest packt jetzt die Natur“, so Scheerer.

Auch wenn die Straßen am Samstag wieder befahrbar waren, blieben Fußwege weiterhin überflutet. So war der Durchgang unter der Bundesstraße hindurch zwischen Lochbrücke und Gerbertshaus weiterhin nicht möglich, da die Rotach sich hier weiterhin außerhalb ihres normalen Laufs ausgebreitet hatte.

Normalerweise handelt es sich bei diesem Weg um keinen Wasserlauf sondern einen Fußweg unter der Bundesstraße hindurch. | Bild: Lena Reiner

Im Meckenbeurer Stadtteil Kehlen standen währenddessen weiterhin die Sportplätze unter Wasser.

Hier kann aktuell niemand Fußball spielen: Das Fußballfeld in Kehlen am Samstagvormittag. | Bild: Lena Reiner

Dieser Umstand veranlasste das Kehlener Vereinsheim „Alte Schussen“, Essensabholungen für den Tag abzusagen. Auch der Spielplatz am Rande des Sportplatzes konnte an diesem Tag nicht genutzt werden.

So sieht der Spielplatz am Kehlener Sportplatz am Samstagvormittag aus. | Bild: Lena Reiner