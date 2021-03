Überlingen, Meersburg Nur für Abonnenten vor 50 Minuten

Störer im Unterricht: Wenn Verstöße nicht mehr von Lehrern, sondern von der Kripo verfolgt werden müssen

Das Landeskriminalamt warnt vor sexistischen, rassistischen und verfassungsfeindlichen Inhalten, die mitten in den Unterricht platzen. Die Täter bedienen sich der Passwörter, die von Schülern leichtfertig herausgegeben wurden. An von uns befragten Schulen in Überlingen und Meersburg sind bislang keine gravierenden Verstöße bekannt geworden, besondere Aufmerksamkeit herrscht aber auch hier. Denn der Schutzraum Schule ist in der Pandemie neuen Angriffen ausgesetzt.